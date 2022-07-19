杨金龙

在上海海洋大学的中葡海洋生物科学国际联合实验室里，来自葡萄牙阿尔加夫大学海洋科学研究中心的研究人员正和中方研究人员共同开展实验，探讨海水贻贝附着机理及对海洋环境变化响应的问题。这一实验室已连续运作了5年，中葡研究团队合作项目的实施极大推动了两国绿色可持续海水养殖合作，也对海洋贝类领域的国际科技合作产生引领和示范效果。

中葡两国在海洋科学领域的合作，是中外海洋合作的一个缩影。当前，覆盖地球表面70%的海洋正面临资源过度开发、环境污染、生物多样性下降、气候变化、海平面上升等多重严峻挑战。这些挑战具有全球性，其所引发的气候、环境、安全、食品等问题将给人类生存发展、健康生活带来巨大负面影响。解决方案需要考虑世界各地海洋发展不同现状，通过全球海洋治理，制定全球性解决方案，以应对现有挑战。同时，全球海洋治理事关绝大多数国家和地区，加强国际合作的必要性和重要性日益凸显。全方位、多渠道、宽领域、多层次、高水平的国际海洋合作，是推进全球海洋可持续发展的有效途径。通过务实的国际海洋合作，凝聚海洋共识，增进海洋互信和海洋福祉，有效推动了蓝色经济发展，培养了高层次海洋人才，也促进了海洋文化交融。

近年来，中国的国际海洋合作主要聚焦在全球海洋治理、海洋综合管理、海洋科研、海洋经济、海洋生态与环保、防灾减灾、人文交流等领域。在中国的推动下，一系列合作正在展开：中泰两国科研人员围绕布氏鲸调查技术、调查方法以及其他海洋哺乳动物的研究和数据处理方法进行交流与合作，携手保护珍稀海洋生物和海洋生态；中国和阿曼的科研人员聚焦海洋环境中普遍存在的生物附着现象，联合开展贻贝幼虫附着机理和新型海洋防污技术研发，为水产养殖苗种技术改良和环境友好海洋防污技术研发提供新的理念和技术方案；由中国公司提供关键设备的意大利贝莱奥利科海上风电项目于今年4月并网，可以满足当地近两万个家庭用电需求……

中国始终是海洋可持续发展的推动者、全球海洋治理的建设者、国际海洋秩序的维护者。当前，中国积极参与联合国“海洋科学促进可持续发展十年（2021—2030）”计划，在气候变化、海洋碳汇、国际渔业履约、保护海洋生态系统、极地和深海探索等方面发挥重要作用，贡献中国方案和中国智慧，助力联合国2030年可持续发展目标实现。

放眼未来，进一步深化的国际科研交流、海洋联合项目研究，将在学术界、政府、科技园和产业界之间创造协同效应，推动全球海洋科研创新与技术产业应用、海洋生物技术等前沿科技研发、海洋资源利用和海洋可持续发展，为完善全球海洋治理注入源源不断的发展动力。

（作者为上海海洋大学海洋生物科学国际联合研究中心常务副主任、教授）

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)