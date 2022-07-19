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泰国多措并举吸引国际游客

本报记者  孙广勇
2022年07月19日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　泰国政府副发言人黛素丽日前表示，截至6月26日，今年抵境外国游客总计203万人次。泰国财政部预计，在旅游和出口的带动下，2022年泰国经济将增长2.5%至3.5%。

　　今年6月，著名旅游网站《旅游和休闲》将泰国首都曼谷评为十大东南亚最佳旅游城市之一。该网站认为，曼谷作为世界上游客接待量最多的城市之一，其旅游业在经历疫情冲击后正逐步恢复。泰国旅游商业协会表示，今年6月，每天有2.5万至2.7万人通过曼谷的机场入境，预计到10月这一数字将翻一番，达到约6万人。

　　泰国旅游与体育部预测，今年第三季度赴泰国观光的国际游客将达270万人次，第四季度国际游客将达450万人次，今年全年接待游客有望达900万人次，旅游收入将达1.27万亿泰铢（约合2358.1亿元人民币）。泰国央行行长塞塔普说，外国游客每增加100万人次，可为泰国国内生产总值增长贡献0.4个百分点。

　　旅游业一直是泰国经济增长的主要推动力，国际游客带来的收益约占国内生产总值的12%。疫情发生后，泰国旅游业一度陷入停顿。随着新冠疫苗接种率的提高，泰国逐步采取措施鼓励更多游客入境。

　　据悉，泰国国家旅游局已申请预算，用于与各航空公司合作开展营销活动，鼓励其开通更多的航线。另外，主要针对泰国国内游客的“我们一起旅行”计划取得良好效果，报名参加该计划以享受促销优惠的人数正在增加。据介绍，泰国政府将延长该计划至今年10月底。黛素丽说：“政府希望旅游业相关从业者继续推出优惠活动吸引游客，与官方机构携手重振旅游业。各种支持措施以及促销活动产生的巨大效益，将更快地为旅游市场注入活力。”

　　泰国开泰研究中心的调查显示，随着泰国政府推动旅游业复苏的措施持续推进，入境国际游客数量呈现逐月稳步上升势头。该中心预测，2022年泰国国内生产总值将增长2.9%，旅游业复苏将是重要的驱动力。

　　（本报曼谷电）  


　　《 人民日报 》（ 2022年07月19日 17 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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