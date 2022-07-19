本报记者 牛瑞飞

近日，新冠病毒奥密克戎毒株新亚型BA.4与BA.5导致欧洲多国新冠肺炎感染人数大幅增加。欧洲疾病预防与控制中心最新统计数据显示，在近期上报数据的24个欧洲国家中，有22个国家的65岁及以上人群的新冠肺炎发病率与前一个周期相比增加了32%。

在葡萄牙，4月中旬开始快速传播的新亚型BA.5导致感染人数明显反弹，成为80岁以上人群死亡的主要原因之一。在罗马尼亚，每天的确诊人数是上个月同期的24倍。在比利时，感染人数比上一周期增加25%。欧洲疾病预防与控制中心主任安德烈埃·阿蒙表示：“确诊人数在不断增加，多个欧洲国家医院和重症监护病房入院率上升，这意味着整个欧洲出现新一波疫情高峰，很多人面临严重的感染风险，我们必须立刻行动起来。”

世界卫生组织近日表示，奥密克戎毒株新亚型BA.4和BA.5正不断推高全球感染人数，新冠肺炎疫情远未结束。各国应根据当前流行病学情况及可能出现的新变异毒株，定期审查和调整防控政策，提高新冠疫苗接种率，特别是为脆弱人群接种加强针，共同构筑免疫屏障。

最近几个月以来，欧洲一些国家新冠疫苗接种缓慢，甚至接近停滞。面对新一波疫情，欧盟和一些研究机构呼吁民众接种疫苗。英国伦敦帝国理工学院传染病研究所病毒学家托马斯·皮考克及其团队通过研究发现，接种加强针非常重要，与仅接种两剂疫苗的人相比，接种第三剂疫苗的人群对新亚型BA.4的抗体中和能力增加了10倍以上。研究还发现，在没有接种疫苗的情况下，曾经感染亚型BA.2或BA.1的人群，产生的抗体中和新亚型BA.4和BA.5的能力很弱。

欧洲疾病预防与控制中心建议，随着医院和重症监护病房的入住率增加，欧洲各国卫生部门必须考虑为60岁—79岁等脆弱人群接种第二剂加强针。面对奥密克戎毒株新亚型，目前已授权使用的新冠疫苗在减少住院、重症和死亡方面仍然非常有效。欧盟健康与食品安全专员斯特拉·基里亚基德斯说：“目前正在使用的新冠疫苗可有效防止重症和死亡。随着确诊病例和住院人数再次上升，我敦促大家尽快接种疫苗和加强针，我们已经没有时间可浪费了。”

在比利时，不少接种点已经贴出了呼吁脆弱人群接种第二剂加强针的海报，记者在布鲁塞尔一个疫苗接种点看到，前来接种疫苗的人明显增加。比利时政府也表示，将在近期为所有符合接种加强针条件的人发出接种通知。欧洲一些国家的医学专家建议民众特别是脆弱人群，尽量不要去通风不畅的人员密集场所，在乘坐公共交通工具时，应佩戴防护性能更好的口罩。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)