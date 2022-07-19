豪尔赫·马奇尼

美国劳工部近日公布的数据显示，今年6月美国消费者价格指数同比增长9.1%，涨幅创近41年新高。这加大了国际市场对美联储进一步大幅加息的担忧。今年3月以来，美联储为抑制通胀已三次加息，其中6月宣布加息75个基点，是自1994年以来最大幅度的单次加息。美国通胀高企与其前期推行过度的财政刺激和宽松货币政策密切相关，美联储无视其他国家的利益和关切，采取激进货币紧缩政策，给新兴市场和发展中经济体带来严重外溢风险。

从历史上看，美联储每次激进加息，许多新兴市场和发展中经济体就会面临本币贬值、通胀上行和偿债压力加大等挑战。随着美联储进入激进紧缩周期，资金回流美国，还会导致部分高负债的新兴市场和发展中经济体出现债务违约。上世纪80年代，美联储为抑制通胀采取的加息措施，成为拉美国家陷入经济危机的导火索。当时，美国凭借其在国际金融机构的主导地位，精心设计了对拉美国家的借贷政策，使拉美国家经济发展受制于美国金融体系。美国货币政策突变造成国际资本流向逆转，大宗商品价格下跌，拉美国家相继爆发金融危机，本币大幅贬值。美国资本趁机以低廉价格收购当地优质资产，进一步制约了拉美国家的偿债能力，导致拉美国家陷入“失去的十年”。

如今，美国利用美元霸权，先放水、后加息，将大大增加拉美国家偿债压力，也增加其获得新信贷的难度，有可能造成新的债务陷阱。以阿根廷为例，美联储加息增加了阿根廷汇率波动和资本外逃风险，影响市场对阿根廷经济的信心，导致阿根廷的偿债难度进一步加大，如何避免债务违约成为阿根廷经济发展面临的突出挑战。

美国利用经济金融手段在全球获得了巨大利益，美国采取激进货币紧缩政策，除了抑制国内通胀的考虑，也有强化美元霸权的意图。拉美国家债务问题复杂化，为美国从中渔利提供了机会，有利于美元长期保持在拉美地区的强势影响力。

长期以来，美国不负责任的宏观政策，尤其是将经济金融武器化的种种做法，是造成新兴市场和发展中经济体债务困境频现的主要原因之一。当前，国际形势正发生复杂变化，广大新兴市场和发展中经济体必须对美联储激进加息保持高度警惕，防止出现新一轮物价剧烈波动和经济危机。各国应加强协调合作，共同维护国际金融稳定，共同促进世界经济稳定、健康、可持续发展。

（作者为阿根廷布宜诺斯艾利斯大学经济学教授）

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)