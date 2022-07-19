本报北京7月18日电 （记者曹师韵）针对美方批准向“驻美台北经文处”出售总额1.08亿美元军事技术援助一事，外交部发言人汪文斌18日表示，中方对此坚决反对，予以强烈谴责，敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，撤销上述对台军售计划。

当日例行记者会后，有记者问及：据报道，7月15日，美国国防安全合作局发表声明称，美国国务院已批准向“驻美台北经文处”出售总额1.08亿美元军事技术援助。中方对此有何评论？

汪文斌表示，美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是八一七公报规定，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定，中方对此坚决反对，予以强烈谴责，已就此向美方提出严正交涉。

汪文斌说，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，撤销上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素。“中方将继续采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。”

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 03 版）

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