本报记者 陈尚文 张矜若

“全球发展共同体”国际青年智汇行动发布和创享会7月15日在线上举行。围绕“减贫与包容性发展”“抗疫与公共卫生”“气候变化与绿色发展”“创新驱动与数字经济”“开放合作与互联互通”等议题，来自8个国家的11名外籍青年提交的10项提案获评十佳称号。获奖者表示，青年是社会最积极、最有生气的力量，将通过实际行动，为推动构建全球发展共同体贡献青年力量。

推动全球发展是青年们关心热议的话题。自去年9月中国提出全球发展倡议以来，已得到100多个国家和国际组织的积极响应与支持，引发了各国青年的广泛关注。为推动各国青年关注全球发展事业，加强交流互鉴，“全球发展共同体”国际青年智汇行动于今年1月底正式发起。伴随推介会、提案征集遴选、开题答辩、提案评审等工作陆续推进，10项提案最终从来自全球五大洲、44个国家和地区的100多份提案中脱颖而出。

聚焦“减贫与包容性发展”议题，印度尼西亚籍青年汉迪走进中国新疆，拍摄了记录当地普通家庭生活变化的微纪录片《“无穷”中国路》。“老百姓的钱袋子鼓起来了，生活水平提高了，教育条件更好了……在中国政府和人民的共同努力下，中国实现了数亿人摆脱贫困的壮举，一个个生动的脱贫故事也激励着我。”汉迪在接受本报记者采访时表示，希望走访中国更多地方，通过拍摄微纪录片，真实、全面地介绍中国的脱贫理念和经验，为包括印度尼西亚在内的发展中国家减贫事业提供借鉴。

针对“抗疫与公共卫生”议题，孟加拉国青年医生米斯巴·费尔杜斯的提案是通过开发手机应用，面向共建“一带一路”国家和地区的医疗机构搭建医疗资源共享平台。从2009年到山东大学攻读硕士和博士学位，到2018年成为中国医学科学院阜外医院医生，费尔杜斯对中国有着很深的感情。“中国为青年人提供了机遇，也为我们搭建了汇聚智慧力量、共同应对全球挑战的广阔平台。”费尔杜斯表示，面对新冠肺炎疫情这一全球性挑战，没有哪个国家能够独善其身。“我们可以在共建‘一带一路’框架下，加强诊疗技术交流、学术研讨、青年医生培训等，携手拯救更多生命，为缺乏医疗设施和资源的国家带来更多希望。”

着眼“创新驱动与数字经济”议题，荷兰籍青年潘妧纱的提案旨在创办关注中国时尚的电子杂志，通过时尚角度观察和分享中国生活方式的转变。她对记者表示，相互学习和理解对于全球发展至关重要，“中国以开放姿态吸引许多来自不同国家的青年来华学习生活，期待各国也能以更客观、开放的态度看待和理解中国”。

围绕“气候变化与绿色发展”议题，巴基斯坦籍青年穆洁的提案旨在通过研究各国经济增长水平、生态承载力、碳排放等因素，量化反映各国绿色发展成效，帮助国际社会确定影响气候变化的主要因素。

围绕“开放合作与互联互通”议题，尼日利亚籍青年凌迈拟通过数据对比、案例研究等形成成果专著，从不同视角论证共建“一带一路”如何打造互联互通全球发展网络，为非洲带来发展红利……

青春孕育无限希望，青年创造美好明天。中国外文局副局长于涛表示，当今世界新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起。在为完善全球治理、破解发展难题建言献策时，国际青年既要充分聚焦全球发展具体重点领域，有针对性地提出切实可行的解决方案，也要与时俱进，融合新技术、探寻新方向、善用新媒体、传播新声音。

中国外文局外文出版社英籍专家大卫·弗格森表示，各国青年提出了很多精彩、富有创新精神的想法与理念。青年们将携手共进，创造全球发展共同体的美好未来。

《 人民日报 》（ 2022年07月19日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)