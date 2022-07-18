新华社北京7月18日电 将近400名警察对一名枪手，但浪费70多分钟宝贵时间才采取行动，最终21名小学生和老师命丧枪下。美国得克萨斯州议会众议院17日发布5月24日尤瓦尔迪市罗布小学枪击案调查报告，指出悲剧缘于“极差的决策”、执法人员未按照训练行事、“把自己的安全置于无辜受害者的生命之上”，暴露出执法部门“系统性失败”。

5月27日，警察在美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市发生枪击事件的小学外执勤。新华社记者吴晓凌摄

这份77页的报告指出，包括联邦和州警察在内，现场有376名执法人员，但没人指挥、信息不畅、行动懈怠，在走廊里徘徊等待一个多小时才向枪手所在的教室发起突击。枪手开了大约142枪，其中至少100枪是在警方赶到学校前所开。

报告显示，边防巡逻队一个战术小组的指挥官一直等待防弹盾牌和教室钥匙，而他们可能本不需要钥匙就可以进入教室。一名警察在调查中说，他听见学生从教室里打电话报警，而他认为其他警察也获知有人困在教室里。最终，没有警察试图冲进教室。

尤瓦尔迪市市长唐·麦克劳夫林17日发布一段执法记录仪所摄现场录像，来自首批到达现场的警察之一。录像显示，这名警察试图接近教室门口，但被枪手射出的子弹擦伤。他大声询问走廊里其他警察自己是否在流血，随后撤至学校外。

《奥斯汀-美国政治家报》网站12日发布的视频显示，枪手持一支半自动步枪闯入学校，持续开枪两分半钟。警察赶到现场，其中3人试图接近教室，却在听到枪手开枪后迅速后退，与其他警察躲在走廊另一头。更多警察随后赶来，配备步枪、手枪、防弹盾牌和防弹衣，但迟迟不发起营救行动。

5月26日，在美国得克萨斯州首府奥斯汀，尤瓦尔迪校园枪击事件遇难者的照片以及鲜花蜡烛等物品被摆放在得州议会大厦前。新华社发（李波摄）

“指挥缺失可能导致了生命损失，”报告说，“因为一些受伤的受害者等待超过一小时，而且凶手继续零星射击。”“如果不是又多等了73分钟，一些受害者似乎本可以幸存。”

得州众议院调查委员会闭门调查超过40人，包括现场执法人员和目击者。主持调查的议员达斯廷·伯罗说：“所有到现场的人都说当时一片混乱。”

“这件事就是个笑话，他们（警察）就是笑话，”一名遇害学生的家长文森特·萨拉扎说，“他们不配戴警徽，全都不配。”

一名幸存学生的家长迈克尔·布朗在调查报告发布会现场举着抗议标语“我们要追责”，指责警察“双手沾血”。“太恶劣，太恶劣了，他们都是懦夫。”

这份报告不涉及执法人员在应对枪击过程中的个人责任，这将由各执法机构自行调查。案发当天担任代理市警察局长的警官已经被要求行政休假。（惠晓霜）

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