人民网讯 联合国警告说，由于长期战乱和自然灾害，目前也门境内有800多万人在挨饿，数百万人流离失所。

阿联酋《宣言报》18日报道说，也门粮食危机进入了一个非常危险的新阶段，联合国世界粮食计划署提供的食品援助减少到了之前发放的三分之一以下。联合国人道主义事务协调办公室日前发布报告警告说，当前也门境内有800多万人每天都在挨饿。

报道指出，联合国对400多万也门人的粮食援助计划很快将停止，仅180万人还能继续获得粮食援助。由于战乱，粮食援助组织面临危险，被迫减少了援助项目或停止了工作，这更加剧了人道主义需求。

联合国人道主义事务协调办公室的报告表示，现在有400多万人在也门境内颠簸流离，无家可归，他们每天生活在危险之中，得不到任何援助，援助组织需要得到新的可持续的资金，以确保继续向有需要的人提供急需援助和人道主义服务，而目前援助资金缺口达1.55亿多美元。报告同时称，尽管资金短缺，但救助机构今年前4个月平均每月为1260万人提供了挽救生命的援助和服务，占今年人道主义紧急援助计划覆盖人群的70%，没有获得紧急援助的人群中妇女占25%，儿童占49%。

联合国的报告指出，造成也门大量人口离开家园成为难民，主要是战乱，但自然灾害也是重要原因之一。也门政府强调，在也门中部马里布省的难民营中有1.3万个家庭因洪水离开了自己的家园。联合国也表示，今年6月，暴雨和洪水造成也门6800个家庭流离失所，他们得不到食品供应和生活必需品。当前急需国际社会提供援助也门的资金，同时也门有关方面在联合国斡旋下应切实实现停火。（安国章）

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