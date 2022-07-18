2022年圣保罗消费电子展在圣保罗泛美展览中心举办。人民网记者 陈一鸣摄

人民网圣保罗7月15日电 （记者陈一鸣）2022年第十五届巴西圣保罗国际消费类电子及家用电器产品展览会（简称“圣保罗消费电子展”）7月11日至14日在圣保罗泛美展览中心举办，TCL、格力等中国品牌携带最新智能产品参展，将中国智能制造的创新成果和雄厚实力展现在拉美市场面前。

在TCL巴西公司展台前，最新一代Mini-LED电视、98英寸QLED巨幕电视、5G旗舰手机、电竞游戏屏幕、直驱变频洗衣机等多款2022年度创新产品，吸引了大量国际客商驻足观看。

“电视一直是TCL的强项，通过电视延伸到其他产品，让整个家庭智能起来是一件自然而然的事情。”TCL巴西公司总裁岳海平对人民网记者表示：“巴西人口基数大，但智能化程度还相对较低，市场空间和潜力非常巨大，因此我们非常看好巴西市场。”

TCL巴西公司推出最新一代Mini-LED电视、98英寸QLED巨幕电视、5G旗舰手机、电竞游戏屏幕、直驱变频洗衣机等多款2022年度创新产品参展。人民网记者 陈一鸣摄

岳海平表示，TCL核心优势是品牌国际化视野、先进的家电技术、完善制造和供应链优势、产业垂直整合能力，以及与本地企业合作的渠道优势。“构建用户服务运营生态是我们未来的重要发展策略，而不是简单停留在销售硬件产品上。”岳海平说。

今年上半年，TCL在巴西电视市场占有率超过16%，稳居市场前三位。作为本届圣保罗国际消费电子展最大的参展商之一，TCL巴西公司此次除了推出高端创新电子、电器产品外，还带来了自主研发的AI IPQ智能芯片。

随着 2022 卡塔尔世界杯到来，TCL巴西公司在本届展会上还携手巴西足协，启动了世界杯联合促销等一系列推广活动。

格力电器（巴西）公司携家用分体机、轻型商用机、生活电器等产品品类亮相展会。人民网记者 陈一鸣摄

在展会现场，有一个特别的“互联家居” 空间，代表本次展会的重点关注领域之一——智能家居。格力电器（巴西）公司的家用分体机、轻型商用机、生活电器等产品品类亮相展会，并在这个空间内展示了具有更低全球变暖潜值（GWP值）的R32新冷媒移动空调产品，以及一款以智能调节、人机互动为功能点的产品——G-Diamond TOP变频系列家用分体壁挂式空调，这是巴西第一款将“黑色翅片（BlackFin）”技术应用于家用空调，可以完全满足巴西沿海地区防腐耐酸需要。

格力电器巴西销售负责人对人民网记者表示，“格力电器在圣保罗消费电子展上推出多项具有创新性的空调技术和产品设计，除了包含使空气更清洁、更健康的过滤系统外，还具有现代审美功能，为用户的健康生活提供了独家设计。”

格力电器已在巴西深耕21年，在当地市场营造出中国家电精品形象。自2018年以来，格力电器在巴西的销售量增长超过75%，收入增长超过180%，公司正处于快速增长期。目前，格力空调的销量居于巴西市场前列，并成为巴西销售价格最高的空调产品品牌，公司计划在巴西市场推出更多产品品类，更加接近终端消费者。

圣保罗消费电子展主办方巴西Eletrolar集团董事长卡洛斯·克鲁尔表示，此次参展的中国企业数量众多，发布产品都走在世界创新前沿，充分展示了中国在世界消费电子市场的引领地位。中巴两国商贸关系高度互补，两国企业能通过圣保罗消费电子展进一步深化合作，特别是巴西新兴科技企业能通过中国完善的产业链和生产配套将梦想落实，推动巴西本国电子产业发展。

一款款式样新颖的5G手机，一件件全屋互联的智能家居产品……2022年圣保罗消费电子展吸引了来自世界各地逾26000名客商，参展品牌超过700个，展出10000余件产品，其中超过2000件消费电子新品在本次展会发布。作为拉美最大的消费电子展会之一，本届展会是圣保罗消费电子展自新冠肺炎疫情暴发以来首次以实体形式举办，在促进行业沟通、推动信息交流方面发挥了重要作用。

(责编：燕勐、杨牧)