新华社北京7月17日电 2022年7月17日，国务委员兼外长王毅应约同匈牙利外长西雅尔多通电话。

西雅尔多介绍了当前欧洲和匈牙利的形势、特别是匈方因乌克兰危机外溢面临的经济金融挑战，表示匈方对匈中各领域合作成果、特别是经贸投资合作顺利推进感到高兴，愿同中方保持高层往来，推动匈中全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。欢迎中国企业赴匈投资，将提供便利和良好环境。

王毅说，乌克兰危机不仅给欧洲造成严重冲击，负面外溢效应已波及全世界。前不久举行的二十国集团外长会上各方对此深感担忧，中方已就应对粮食能源安全问题提出倡议。中方不是乌克兰危机的当事方，但我们并未袖手旁观，更不会火上浇油，始终坚定不移、持之以恒地劝和促谈。乌克兰危机的教训是深刻的，值得各方认真汲取。为长远计，各方应探讨构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，实现持久和平安全。

王毅表示，中方珍惜同匈方建立的信任和友谊，赞赏匈方一贯在涉华事务中主持公道，理解中方的正当主张，支持中方维护正当权益，愿同匈方一道，将中匈关系打造为更加成熟互信的国与国关系典范。中方将继续坚定不移奉行对匈友好政策，对双方互利合作持积极开放态度，支持中国企业赴匈投资兴业，希望匈方提供稳定的政策预期和良好的营商环境。相信匈方将继续秉持客观公正立场，推动欧盟采取积极务实的对华政策。

西雅尔多表示，中国从来不是欧洲对手，而是带来合作机会的伙伴。匈方将继续致力于促进相互尊重、公平互利的欧中合作。

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