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通讯：“美国摧毁了我们的经济”——阿富汗民众控诉美国制裁令生活愈发艰难

2022年07月10日09:21 | 来源：新华网
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新华社喀布尔7月9日电 通讯：“美国摧毁了我们的经济”——阿富汗民众控诉美国制裁令生活愈发艰难

新华社记者邹学冕

7月9日，阿富汗迎来传统节日宰牲节。在首都喀布尔一处集市上，小贩们吆喝声不绝于耳，络绎不绝的顾客前来采购干果、糖果等过节必备食品。然而，不少人乘兴而来却只能败兴而归，物价高涨令许多普通民众望而却步。

“我本来想买些开心果回去，但价格实在太高了。”穆姆塔兹说。

穆姆塔兹今年23岁，靠每天在街头帮别人搬重物为生。他告诉记者，阿富汗经济形势严峻，购买大件商品的人大幅减少，他的生计也受到影响。现在，他平均每天仅能接到一两单生意，一天下来也只能挣50至60阿富汗尼（1美元约合88阿富汗尼）。

去年8月底，美军从阿富汗撤离，结束阿富汗战争。美国入侵阿富汗20年来，夺去了包括3万多平民在内的17.4万阿富汗人的生命，近三分之一阿富汗人沦为难民，超过一半阿富汗人面临极端饥饿。美国撤离后继续对阿制裁，冻结阿富汗中央银行数十亿美元海外资产，直接导致阿富汗外汇紧缺，物价上涨，经济形势恶化，民众贫困加剧。

“我们希望美国解冻阿富汗资产，这笔钱属于阿富汗人民。”穆姆塔兹说。

菲尔什塔·绍法里经营一家阿富汗传统手工艺品企业，她同样在集市上收获寥寥。“美国制裁摧毁了我们的经济，这就是价格上涨的原因。我们今天甚至买不到干果来庆祝宰牲节，”绍法里说，“美国的所作所为让我们没法过节。”

消费者买不到过节必备食品，商贩生意也同样惨淡。干果摊贩沙菲库拉告诉记者，他一天只卖出9公斤杏仁和两三包巧克力，相比于往年的购物热潮，今年生意格外难做。

“去年，一公斤糖果价格是150阿富汗尼，今年已经涨到了250阿富汗尼，”沙菲库拉说，“我们要求美国解冻我们的资产，那时物价可能会下降三成。”

往年宰牲节，阿富汗当地富人们通常会宰杀牛羊分发给穷人。阿洛扎伊·马利克扎达在喀布尔拥有多处房产。此前，他都会在宰牲节宰杀8头牛分给在附近乞讨的穷人。但是今年，马利克扎达仅宰杀了4只羊，甚至还借了500美元来做这件事。

“因为资金紧张，我们无法再负担庞大的节日开销，”马利克扎达说，“美国的制裁毁了我们的节日气氛。”

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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