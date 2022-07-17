人民网伦敦7月16日电 （记者邢雪）伦敦时间7月16日下午，著名作家苏童与英国汉学家吴芳思以视频连线的形式，在云端探讨了文学的创作以及中国当代文学在英国的译介与传播。此次活动由人民文学出版社联合英国查思出版社、英中了解协会和“中国站”（China Exchange）主办，是“中国站”的“Chinese Write Now”系列活动之一，旨在推动中国文学在世界的传播。

这场别开生面、跨越大洋的文学对话吸引了当地众多观众前来聆听并参与互动。《黄雀记》的译者蒲华杰、编辑兰大卫现场参与活动；中国驻英国大使馆公参于芃、中国驻伦敦旅游办事处主任薛伶在线观看了活动过程。人民文学出版社在视频号、微博等平台同步直播了本场活动，吸引了近3万国内外观众在线收看直播。

直播中，吴芳思从英国学者和读者的视角出发，向苏童提出了许多关于他作品的精彩问题。海内外观众通过吴芳思的分享和思考，从全新的视角再次感受、理解苏童的作品和中国文学。

苏童是最具国际影响力的中国当代作家之一，他的长篇小说《碧奴》《河岸》等被译为多种文字在海外广泛传播。近两年，苏童的长篇小说《黄雀记》、散文集《露天电影》的英文版均由英国查思出版社出版，《夜间故事》等中短篇小说集也将由该社陆续推出。

吴芳思是英国著名汉学家、历史学家及翻译家，毕业于剑桥大学，1975至1976年曾在北京大学学习。她1977年进入大英图书馆工作，负责管理中国典藏，并出任中文部主任，直至2013年退休，在海外宣传中国文化方面做出了突出的贡献。

据了解，这是人民文学出版社首次尝试实时转播海外出版社为中国作家举办的文学活动，是中国文学“走出去”的崭新尝试，实现了海内外的多屏共振、同步传播。

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