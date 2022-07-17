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美国儿童玩枪走火又酿悲剧 5岁弟弟意外枪杀8岁哥哥

2022年07月17日14:14 | 来源：央视新闻客户端
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美国本周又发生儿童玩枪酿成的悲剧：一名5岁弟弟在家中开枪射杀8岁哥哥。

美联社7月15日以警方为消息源报道，这家人住在阿肯色州小石城以南大约65公里处的派恩布拉夫，枪击悲剧发生于14日下午。警方赶到现场后发现8岁男孩已无生命体征，当场宣布他死亡。

警方初步推断，由于那把枪没有被妥善保管，5岁弟弟玩枪时意外射中8岁哥哥。

“这是一桩本可以避免的悲剧。我怎么强调都不为过：枪支要保管好，任何时候都不能让儿童接触到，”杰斐逊县治安官拉斐特·伍兹说，“枪支拥有者如果不把枪保管好，那么距离家中发生这类悲剧就只有一步之遥。”

伍兹说，警方已着手调查案件详情，后续将判断是否对孩子家长提起刑事指控。这名5岁男孩及其4个兄弟姐妹将被暂时送到亲戚家中。

美国民间枪支泛滥，枪支暴力高发，儿童玩家长枪支走火致人死伤事件也不少见。

6月26日，佛罗里达州埃斯坎比亚县一家汽车旅馆内，一名8岁男孩玩父亲的手枪，不料走火，子弹击穿一名12个月大的女婴后又击中一名两岁女童，造成女婴死亡、两岁女童受伤。

5月26日，佛罗里达州奥兰治县一名两岁男童在家中发现一把枪，不慎开枪打死了26岁的父亲。

3月29日，密苏里州圣路易斯市两个孩子在家玩枪，10岁弟弟不慎开枪射杀12岁哥哥。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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