新华社伦敦7月16日电（记者杜鹃）英国《金融时报》日前刊文说，如今美国政治风险加大，社会分裂加深，民众对政府信任程度处于历史最低水平，美国看起来“不像发达经济体”。

这篇题为《美国是否开始更像一个新兴市场了?》的评论说，2008年金融危机以来，美国国会两党作出的包括救助银行而非房主以及大幅削减企业税等在内的决策造成美国民众对政府机构信任度下滑。美国盖洛普咨询公司近期公开的一项民调结果显示，美国民众对政府机构的信任程度目前处于历史最低水平。

美国联邦最高法院今年6月推翻了近半个世纪前在联邦层面确立堕胎权的判例“罗诉韦德案”，取消对女性堕胎权的宪法保护。文章认为，上述裁决以及联邦机构在全美国层面的运作能力受限，将进一步削弱和分裂美国。

文章写道，如今美国面临各地大规模枪击事件不断增加、通货膨胀急速上升等问题，而由电视转播的美国会骚乱事件听证会让每个学生都能够看到这样的武装暴力活动是能够在美国真实发生的。这些促使一些投资者开始讨论，就政治风险和不确定性而言，“美国是否开始变得更像一个新兴市场，而非发达经济体。”

调查企业“盖奥库安特公司”创始人兼联合主管马克·罗森贝格长期追踪多国各种政治风险指标。按罗森贝格的说法，美国的政治风险在127个受追踪国家和地区中排名第85位，但在所有发达国家中居最高位。

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