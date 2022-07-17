人民网曼谷7月16日电（记者章念生、孙广勇）15日，国际奥委会委员、泰国羽毛球协会主席帕塔玛和中国羽毛球协会主席张军在中国驻泰国大使馆签署首个合作谅解备忘录，以促进双方交流合作。中国驻泰国大使韩志强见证签字仪式。

帕塔玛表示，中国各方面发展成就斐然、举世瞩目，为泰国等周边国家经济社会发展和改善民生作出重要贡献。赴华出席北京2022年冬奥会给她留下了美好的回忆，中国为世界奉献了一届美妙绝伦的冬奥盛会，严谨的防疫措施和热情专业的志愿者都令人印象深刻。帕塔玛表示，中国羽毛球等很多体育项目都处于世界领先地位，此次签署的合作谅解备忘录全面指导未来三年中泰两国羽毛球领域交流合作，相信未来中泰两国各领域体育合作一定能再上新台阶，共创新辉煌。

张军感谢中国驻泰国大使馆及泰国羽毛球协会为中国羽毛球队在泰训练提供便利，并表示中泰两国羽毛球协会始终保持密切的交流与合作，此次合作谅解备忘录的签署是两国羽毛球界良好友谊的延续，祝愿两国运动员未来在国际赛场上共创佳绩。

韩志强感谢帕塔玛长期以来对中泰体育合作特别是北京冬奥会给予的支持，衷心祝贺中泰羽协签署首个合作谅解备忘录。韩志强表示，羽毛球是中泰两国人民都十分热爱的体育运动，中国国家羽毛球队移师泰国长期集训，受到泰国政府和社会的广泛关注与大力支持，也生动体现了两国羽毛球界的深厚友谊。他表示希望中泰羽毛球运动以此为契机，携手进步，为两国体育合作树立样板。

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