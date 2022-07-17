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中企向南非宋庆龄基金会捐赠善款

2022年07月17日10:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡7月16日电 （记者邹松）中国工商银行非洲代表处15日向南非宋庆龄基金会捐赠善款1.2万兰特，用于支持该基金会日常慈善活动。捐款仪式于中国驻开普敦总领馆举行。

中国驻开普敦总领馆总领事林静表示，中南两国长期友好、民心相通，离不开驻南中资企业、旅南华侨华人与当地民众和谐相处，相互帮助。南非宋庆龄基金会作为致力于南非妇女儿童慈善事业的民间组织，是促进两国人民民心相通的民间组织典范。工商银行此次捐款，是企业履行社会责任，回馈当地、共同发展的体现。

工商银行非洲代表处首席代表李立表示，此次工商银行非洲代表处爱心款项体现在南中资企业员工积极融入当地社会、不忘支持社会公益事业、促进当地社会发展的责任与担当。

南非宋庆龄基金会会长陈清表示，基金会将继续做好慈善事业，为促进中南民间友好贡献力量。

捐赠仪式上，南非宋庆龄基金会向工商银行非洲代表处首席代表李立颁发证书。

南非宋庆龄基金会是上海宋庆龄基金会于2009年在非洲设立的慈善机构，旨在促进南非华侨华人积极参与非洲妇女儿童慈善事业，回馈当地社会，进一步提升旅南华侨华人形象。成立以来，基金会已为当地弱势儿童、学校举办多场捐赠活动，还为开普敦一所孤儿院援建了包含宿舍等功能的“中国馆”。

(责编：崔译戈、常红)

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