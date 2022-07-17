新华社沙特阿拉伯吉达7月16日电（记者胡冠 王海洲）由6个海湾合作委员会成员国以及美国、埃及、约旦、伊拉克领导人参加的“安全与发展”峰会16日在沙特阿拉伯西部海滨城市吉达闭幕，与此同时美国总统拜登的首次中东之行以平淡收场。

峰会东道主沙特王储穆罕默德在开场发言中说，世界目前面临由新冠疫情和地缘政治引发的重大挑战，需要国际社会更加协调一致努力，以复苏世界经济并实现粮食安全和确保民众健康。穆罕默德还宣布沙特“有能力”将国内原油产能提升至每天1300万桶，但暂时没有额外的能力将原油产量继续提高。

拜登在讲话中称，伊朗的活动正在破坏地区稳定，美国绝不允许伊朗获得核武器。他表示，美国及其盟友有决心应对地区恐怖威胁，美国承诺将加强地区盟友防空和预警能力以应对空中威胁。

针对拜登不断对伊朗发出的警告，伊朗总统莱希日前在内阁会议上说，美国政府一再强调对伊朗施加空前压力，但伊朗绝不会从“正当且合乎逻辑的立场”退缩。美方必须认清现实并从过往经验中吸取教训，而不是重复对伊朗极限施压的“失败经历”。

峰会会后发表声明说，与会各方就消除一切威胁地区安全与稳定的行为达成一致，并确认美国在地区盟友面临威胁时将确保其安全。

拜登13日至16日对以色列、巴勒斯坦约旦河西岸地区和沙特进行访问，这是他就任总统以来对中东地区的首次访问。此间分析人士认为，拜登出访前曾高调宣称将开启美国和中东关系“新篇章”，但他未能在访问中取得实质性成果。沙特宣布有能力提高的是石油产能而非实际产量。而对于拜登希望拉拢中东国家对抗伊朗、俄罗斯等国的意图，参加此次峰会的各国领导人均未有明确回应。

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