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塞尔维亚总统：直航让塞中更接近

2022年07月17日09:31 | 来源：新华网
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　　新华社贝尔格莱德7月16日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇16日在首都贝尔格莱德机场为中国海南航空公司执飞的首班北京至贝尔格莱德直航航班举行欢迎仪式。武契奇说，这条航线将拉近塞尔维亚与中国之间的距离。

7月16日，在塞尔维亚贝尔格莱德机场，塞尔维亚总统武契奇在欢迎仪式上致辞。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

　　本次航班于当地时间8时抵达贝尔格莱德机场。搭乘本次航班返塞的中国驻塞尔维亚大使陈波和塞尔维亚多名政府官员出席欢迎仪式。

　　武契奇在致辞中说，两国首都之间的直航将吸引更多中国游客和商务人士，使塞尔维亚与中国之间的距离变得更近。

　　陈波表示，面对世界诸多严峻挑战，中塞友好关系保持强劲发展势头。这条航线将极大便利人员往来，为两国在各领域合作开辟新机遇，对中国与整个地区国家的合作发挥积极作用，并加强塞尔维亚区域交通枢纽地位。

　　2017年9月15日，海南航空开通北京-布拉格-贝尔格莱德航线，该航线后因新冠疫情等原因暂停运营。

　　本次开通的北京-贝尔格莱德航线每周往返一班，班期为每周六，入境分流点为大连。

7月16日，在塞尔维亚贝尔格莱德机场，塞尔维亚总统武契奇（右）在欢迎仪式上接过飞行员的礼物。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

7月16日，直航航班飞抵塞尔维亚贝尔格莱德机场。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

　　

7月16日，在塞尔维亚贝尔格莱德机场，当天从北京飞抵贝尔格莱德的直航航班受到“过水门”礼遇。新华社发（普雷德拉格·米洛萨夫列维奇摄）

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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