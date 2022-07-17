新华社北京7月16日电 美国前总统国家安全事务助理博尔顿毫不避讳地承认，自己曾协助在他国策划政变，并暗指2019年发生在委内瑞拉的未遂政变。此言一出，引发外界一片哗然。

委内瑞拉国际问题专家玛丽亚·费尔南达·巴雷托日前在接受新华社记者专访时说，博尔顿供认的所作所为“极度无耻”，而美国政府并未出面否认，仿佛是在对外界表明一个态度——“我们确实做过，我们还会继续这样做”。

多年来，美国把所谓“民主”的价值观用成了“大规模杀伤性武器”，在拉美推行“门罗主义”，在欧亚煽动“颜色革命”，在中东支持“阿拉伯之春”，在非洲和亚太直接或间接地介入军事政变，例子简直不胜枚举。

在拉美：

美国长期以来肆意干涉拉美国家内政，对古巴和委内瑞拉进行经济制裁和各种打压，入侵巴拿马，委内瑞拉、洪都拉斯和玻利维亚等国政局动荡也都有美国黑手。美国民主党参议员桑德斯曾公开批评说，美国已破坏或颠覆了拉美和加勒比地区十几个国家的政府。

据美国媒体报道，1970年美国中情局展开秘密行动，试图阻止左翼政党代表阿连德参加智利大选，但未得逞。阿连德赢得选举上台执政后，其一系列改革举措触犯美国利益，美国对智利实施经济封锁，唆使并资助智利反对派发起政治攻势。1973年，美国支持皮诺切特发动军事政变推翻阿连德政府，阿连德在政变中身亡。

在中东：

长期以来，美国不仅直接动用武力，更打着“民主”幌子干涉中东国家内政，公开或秘密策动、资助、颠覆他国政权。其中，美国一个常用“套路”就是利用非政府组织。

自2010年起，“阿拉伯之春”席卷中东，给多个阿拉伯国家带来动乱与危机。法国情报研究中心主任德内瑟在其主编的《阿拉伯“革命”隐藏的另一面》中指出美国早有准备，“阿拉伯之春”中的一些反对派领导人都参加了美国非政府组织举办的会议。

近年来，一个经典案例就是在美国政府资助下的“白头盔”组织。该组织曾活跃于叙利亚反对派控制地区，最拿手的就是使用视频摆拍、伪造、篡改等方式，炮制叙利亚政府使用化学武器的谎言，以期策动叙利亚政权更迭。“白头盔”组织负责人承认，美国资金约占该组织总预算三分之一。

在欧亚：

导演“颜色革命”成了美国在欧亚地区插手内政、颠覆政权的优先选项。格鲁吉亚、乌克兰、吉尔吉斯斯坦等国先后发生“颜色革命”，引发地区形势动荡。以美国为首的西方国家纷纷借机在当地扶植符合自己利益的反对派，加大对欧亚地区的渗透。

乌克兰的两场“颜色革命”都有美国的影子。2004年，乌克兰亲美派总统尤先科在西方支持下发动“橙色革命”，上台执政。美国媒体事后爆料，美方曾插手乌克兰选举。2010年，亲俄派亚努科维奇上台，西方国家再次出手，挑动“街头政治”。2013年至2014年基辅独立广场发生骚乱时，美国时任助理国务卿维多利亚·纽兰和时任参议员约翰·麦凯恩甚至直接前往独立广场，对反对派表达支持。

在非洲和亚太：

据《黑人议程报告》网站2022年2月报道，自美国非洲司令部成立以来，由其训练的非洲当地部队涉及了该地区9次军事政变。

2021年几内亚军事政变发生后，美国否认事先知情。但据美国《纽约时报》报道，在几内亚发动政变的特种部队其实接受了美方训练。

美国对自己支持或扶植的“棋子”也是说丢就丢。比如，美国政府在1963年批准并策划了针对当时南越领导人吴庭艳的政变。

美国波士顿学院副教授琳赛·奥罗克在其《隐蔽的政权更迭：美国的秘密冷战》一书中说，1947年至1989年间美国共实施了64次隐蔽的政权更迭行动以及6次公开行动。冷战结束后，美国对海地、阿富汗、伊拉克、利比亚、叙利亚、委内瑞拉等国采取政权更迭行动。（视频记者：徐烨、王瑛、王朝、孙丁、胡友松；文字记者：陈璐、徐皓夫、耿鹏宇、蔡施浩、刘赞、包雪琳、孙一、吴强、刘品然、张远；剪辑：王科文、王玉珏；编辑：丁宜、孙浩、王申）

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