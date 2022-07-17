新华社联合国7月16日电 中国、萨尔瓦多、斐济、巴基斯坦和南非常驻联合国代表团15日在2022年可持续发展高级别政治论坛期间共同举办“现代海洋法促进可持续发展”视频主题研讨会。

中国常驻联合国代表张军主持会议。联合国负责法律事务的副秘书长苏亚雷斯、国际海底管理局秘书长洛奇和联合国秘书长海洋事务特使汤姆森作为特邀嘉宾致辞。来自亚太、非洲、欧洲和美洲地区的专家学者聚焦海洋法和可持续发展问题发表见解。

张军在致辞中说，全球海洋治理面临环境污染、气候变暖、海平面上升等各种挑战，这些问题并非哪个国家凭一己之力就能解决，需国际社会携手应对。各国应共同高举多边主义旗帜，捍卫以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的海洋秩序，促进落实2030年可持续发展议程。

张军表示，可持续发展需要倡导国际合作。海上互联互通和各领域海洋合作是经济社会发展的重要增长点，也是落实全球发展倡议的重要着力点。中方愿与各方一道，合力应对海洋挑战、共享海洋发展成果，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

张军强调，可持续发展需要凝聚政治共识。中国将与合作伙伴一道，积极落实好今年6月举行的全球发展高层对话会重要成果，包括推动建立蓝色伙伴关系、支持发展中国家海洋资源可持续利用和能力建设，为后疫情时代的经济复苏注入“蓝色活力”，为促进全球共同发展作出贡献。

张军表示，可持续发展需要加强海洋法治。现代海洋法是一个开放包容的体系，涵盖《联合国海洋法公约》（以下称《公约》）、其他涉海国际法律文书以及习惯国际法。各方应客观、历史地看待《公约》地位和作用，善意、准确地解释和适用《公约》。期待国际社会有序推进涉海立法进程，为海洋可持续发展提供新的契机。期待各方依据国际法和平解决争端，通过谈判妥处分歧，加强合作追求共赢。

各方积极评价中国领导人提出的全球发展倡议，认为中方倡议符合时代潮流、契合各方需求，对促进海洋等各领域可持续发展发挥重要作用。南非常驻联合国代表乔伊尼说，全球发展倡议为可持续利用海洋提供广阔空间，为推动实现联合国2030年可持续发展目标奠定良好基础。巴基斯坦常驻联合国代表阿克拉姆表示，全球发展倡议为落实可持续发展议程提供重要平台，巴方将继续建设性参与“全球发展倡议之友小组”，与各方共同推动构建人类命运共同体。联合国秘书长海洋事务特使汤姆森表示，全球发展倡议有利于凝聚共识、整合资源，促进发展领域国际合作。

各方普遍赞同《公约》对促进海洋法治、完善全球海洋治理和实现可持续发展具有重要意义。许多代表同时强调现代海洋法并不限于《公约》，而是一个开放包容的体系。各方肯定此次研讨会的积极意义，愿就加强全球海洋治理、加快落实2030年议程深化合作。

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