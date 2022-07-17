新华社北京7月16日电 美国当前面临40年来最严重的通货膨胀，全美各地食物银行的援助需求激增。由于政府临时援助项目停止、供应链不畅等因素，食物银行面临多重困境。

措手不及

菲尼克斯市圣玛丽食物银行门前近日排起多条车队，托马西娜·约翰就在其中。她告诉美联社记者，先前从没领过食物银行的救济，因为身为建筑工人的丈夫养得起她和4个孩子，但现在如果没有救济，“确实不可能活下去”。为节省汽油费，约翰跟邻居拼车来领取食物。

2020年8月8日，人们在美国纽约街头的免费食物发放点领取食物。新华社记者王迎摄

这家食物银行的发言人杰丽·布朗说，每个工作日平均有超过900个家庭派人到分发中心排队领取政府紧急发放的食物包，里面有罐头豆子、花生酱和大米等。食物银行方面还额外提供单个价值约75美元的食物包，内有经由筹款购买的产品以及当地超市提供的面包、胡萝卜和猪排等食物。

美国目前遭遇40年来最严重通胀。劳工部本月13日公布的数据显示，今年6月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨1.3%，同比增长9.1%，同比涨幅为1981年11月以来最大值。同期美国能源价格同比攀升41.6%，涨幅创1980年4月以来最大值。

7月13日，顾客在美国首都华盛顿一家超市选购食品。新华社发（沈霆摄）

洛杉矶地区食物银行首席执行官迈克尔·弗勒德说，先前预期2022年援助需求会下降，因为当时经济形势不错，而目前通胀问题“出现得相当突然”。“现在领取救济的许多人有工作，其中有些人甚至涨了工资”，但如今食品价格上涨已经超出他们的预算。

这家食物银行今年第一季度共发放约1361万公斤食物，较上一季度略有减少，但远高于2020年同期。

雪上加霜

不只是洛杉矶地区食物银行，美国最大食物救助组织“喂养美国”、阿拉梅达县社区食物银行、休斯敦食物银行等多家赈济机构均面临援助需求飙升的问题。

美国最大的食物银行休斯敦食物银行在疫情暴发前日均派发约22.7万公斤食物，如今日均派发量增加约5万公斤。此外，圣玛丽食物银行今年6月第三周共向4200多个家庭分发食物包，接受援助家庭数量比去年同期激增78%。

2011年8月24日，在美国纽约116街252号纽约食物银行下属的一家慈善厨房内，低收入家庭正在挑选免费食物。新华社发（樊夏摄）

与此同时，美国多个政府临时扶持项目停止，令多家食物银行的运营承受更大压力。“喂养美国”近期因多个临时扶持项目停止，失去数亿美元物资援助。阿拉梅达县社区食物银行先前受到美国农业部一项新冠食品援助计划的援助，一年能获得约23亿公斤物资，如今项目停止，这家食物援助组织因此受到“巨大冲击”。

食品价格攀升和供应链不畅同样给食物银行运转带来困难。以阿拉梅达县社区食物银行为例，数据显示，疫情暴发前这家食物银行月均购买食品支出为25万美元，如今这一数字飙升至150万美元；汽油价格飙升则导致这家食物银行的燃油预算增长66%。

此外，由于供应链问题，阿拉梅达县社区食物银行现阶段不得不将采购时间提前，原先库存剩三周存量时就需要采购，如今采购时间需再提前三周。（王逸君）

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