新华社耶路撒冷7月16日电（记者王卓伦 吕迎旭）沙特阿拉伯和美国15日宣布，今年年底前将撤出驻扎在红海小岛蒂朗的“维和部队”，包括美军在内。

双方在美国总统约瑟夫·拜登访问沙特期间发表联合声明说，蒂朗岛及其附近红海海域今后将进行旅游等经济开发。据以色列《国土报》报道，美方称这一结果是经数月谈判达成的，考虑到了以色列的利益。

蒂朗岛和附近更小的塞纳菲尔岛总面积不到100平方公里，几乎没有常住居民，却因战略位置重要，被认为是推进以色列与沙特关系正常化的重要事项。

两岛位于亚喀巴湾南端的蒂朗海峡，扼守以色列船只从亚喀巴湾北端港口城市埃拉特出发进入红海的唯一出海口，重要性不言自明。

2017年2月11日在埃及沙姆沙伊赫海岸拍摄的蒂朗岛。新华社记者孟涛摄

回顾两岛的“前世今生”，可谓“兜兜转转”。1906年，根据埃及与奥斯曼帝国达成的协议，包括蒂朗、塞纳菲尔两岛在内的多处争议领土归属埃及。1923年奥斯曼帝国解体后，沙特在英国的主导下将两岛划归己有。1950年第一次中东战争期间，由于两岛地理位置的战略意义，埃及开始行使对两岛事实上的管理权。1967年，以色列以埃及封锁蒂朗海峡为由发起攻势，第三次中东战争爆发。以色列赢得战争并占领两岛。

1979年，埃及与以色列签署和平协议。双方达成共识，1982年以色列连同西奈半岛将两岛归还埃及，但以色列民用和军用船只可安全通行蒂朗海峡，且两岛归属权若要转移给沙特，需以方同意才能继续推进。此外，以美国为首的多国部队将“监管”两岛。

2016年4月，沙特国王萨勒曼访问埃及期间，两国政府就埃及将这两座岛屿“归还”沙特达成协议。2017年6月，埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西批准协议。

沙特与以色列没有建立外交关系，但近年来两国秘密交往不断，关系走暖。据以色列媒体报道，两国多年来一直在“闭门讨论外交和安全议题”。今年5月30日，时任外交部长的拉皮德证实，以色列正与美国和相关海湾国家沟通协调与沙特实现关系正常化事宜。

法新社14日援引一名不愿公开姓名的以色列高级官员的话报道，作为实现以沙关系正常化进程中的一步，以方将“不会反对”埃及把两座岛屿移交给沙特。

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