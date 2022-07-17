新华社北京7月16日电 英国气象局15日发布红色高温预警，英格兰部分地区18日和19日将迎来极端高温天气，最高气温可能刷新纪录，突破40摄氏度。

英国气象局在其官方网站发布最高级别4级的红色预警，这意味着“高温致病和致死现象可能出现在健康人群，而不止是高风险人群”。英国卫生安全局也把英格兰的高温健康警告上调至4级。

英国气象局警告说，高温天气可能导致部分地区停水断电、通信服务中断，人们需要调整日常生活和工作方式，减少室外活动。

6月17日，人们在英国伦敦乘游船享受阳光。新华社发（蒂姆·爱尔兰摄）

英国气象局首席气象学家保罗·冈德森预测，英格兰部分地区18日和19日最高气温突破40摄氏度的几率为50%，刷新最高纪录的几率则达到80%。

英国有官方记录以来的最高温度为38.7摄氏度，记录于2019年7月25日的剑桥大学植物园。

雷丁大学气候专家汉娜·克洛克说：“对英国人来说，应对这种气温的难度更大，因为我们不习惯。（英国人缺乏）高温天气下的实际经验，房子缺乏降温设计，连空调也没装，建造基础设施时也没有考虑到高温因素。”

2021年7月20日，人们在英国伦敦圣詹姆斯公园吃冰激凌。新华社记者韩岩摄

英国为温带海洋性气候，夏天通常比较凉爽，民宅空调安装率极低。

欧洲最近高温不退，一些地方最高气温动辄40多摄氏度，葡萄牙北部城镇皮尼扬14日最高气温高达47摄氏度。包括当前热浪，西班牙过去11个月经历了5轮罕见高温。今年热浪来袭之早，更是创下西班牙1981年以来的新纪录。

高温触发林火，葡萄牙、西班牙、法国和克罗地亚等国报告大范围林火。其中法国西南部的两场林火火势尤为凶猛，消防部门出动上千人和灭火飞机连续奋战数天，仍未扑灭大火。（王宏彬）

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