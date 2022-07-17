新华社联合国7月15日电 中国常驻联合国代表张军15日在安理会通过联合国海地综合办事处（联海办）授权延期决议后作解释性发言，敦促安理会调整联海办授权。

张军说，海地一直是安理会议程上最复杂难解的挑战之一。联合国上世纪90年代初开始介入海地局势，如今海地局势不仅没有好转，反而陷入更严重的危机。去年10月，在中国和安理会其他成员的共同推动下，安理会要求联合国秘书长结合海地实际情况对联海办授权进行评估，为安理会有针对性地强化授权提供参考。9个月以来，海地国家机构全面瘫痪，大部分地区陷入安全真空，黑帮暴力活动更加猖獗，经济和人道局势呈自由落体式恶化。这充分表明，对联海办授权的战略评估和根本调整势在必行。针对此次联海办授权延期决议草案，中国就推动政治进程、提高警察能力建设、打击非法武器和资金流动、加强港口和边境管理等提出了具体、合理、可行的意见。中方对决议草案采纳中方很多建议表示欢迎，刚刚通过的决议总体上是朝正确方向迈出的一步。

张军说，非法武器走私和泛滥是黑帮暴力活动愈演愈烈的根源。中方敦促各国切实加强武器出口管控，防止非法武器流入海地黑帮手中。中国也将同有关国家一道，继续推动安理会朝这个方向作出更大努力。

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