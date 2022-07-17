新华社耶路撒冷7月16日电（记者王卓伦 尚昊）以色列一项新研究显示，阳光会刺激男性释放一种激素，从而更容易感到饥饿，而女性不会出现这种情况。

以色列特拉维夫大学等机构研究人员日前在英国《自然·新陈代谢》杂志上报告，他们分析了约3000人的饮食数据，其中有男有女，发现男性在夏季平均每天比冬季多摄入约300卡路里能量。

研究人员又请志愿者穿着无袖衫和短裤在户外晒太阳，血液分析显示阳光促使男性体内一种会让人感到饥饿的激素水平上升，而女性则没有明显差异。

动物实验也显示类似结果。研究人员让雌雄各12只实验鼠每天暴露在紫外线下，强度约相当于在美国佛罗里达州正午日照20至30分钟。连续10周监测后发现，雄鼠血液中含有更多的饥饿激素，且在暴露于紫外线后更有觅食欲望、进食更多，但雌鼠未出现这种情况。

研究人员认为，上述差异的原因可能是，皮肤受到紫外线照射后，体内雄激素和雌激素产生了不同的反应。相关发现有助于进一步研究皮肤在机体新陈代谢中的作用，还可能帮助研发基于性别的治疗某些内分泌疾病的方案。

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