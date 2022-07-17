本报北京7月16日电 （记者刘博通）记者从国防部获悉：中老两军将于7月中下旬在老挝万象、蓬洪及周边地区组织“和平列车—2022”人道主义医学救援联合演习暨医疗服务活动。此次活动旨在分享中老两军卫勤经验，锻炼提升两军卫勤协同行动和应急处置能力，为构建人类卫生健康共同体贡献力量。中方将派出任务兵力149人，卫生列车1列，携带核酸检测方舱、负压救护车、卫生防疫车等装备。

演习将采取“卫生列车与二级医院相衔接、医疗救治与疫情防控相结合”方式，组织联合指挥、现场搜救、联合传染病防控、批量伤员后转与承接、伤员上乘安置等救援演练。医疗服务活动包括组织开展座谈交流、学术讲座、新冠肺炎疫情防控宣教等。此外，“和平列车”医疗队还将依托老军103医院展开为期2天的问诊服务。

近年来，中国军队卫勤系统积极开展对外交流合作，圆满完成多项卫生援外、联演联训、医疗义诊、援非抗击埃博拉、紧急灾害救援、联合国维和行动等卫勤保障任务，得到国际社会和相关国家民众的欢迎和认可。

《 人民日报 》（ 2022年07月17日 03 版）

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