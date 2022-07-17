曾凡华

中国同太平洋建交岛国是守望相助、相知相亲的好朋友、好伙伴、好兄弟。今年5月，习近平主席向第二次中国—太平洋岛国外长会发表书面致辞指出，中国和太平洋岛国友谊源远流长、跨越山海。近年来，中国同太平洋岛国的全面战略伙伴关系不断向前发展，取得丰硕成果，成为南南合作、互利共赢的典范。

中国和太平洋岛国同为发展中国家，对岛国政府和人民发展经济、改善民生愿望之迫切感同身受。在拓展深化互利合作时，中国始终秉持正确义利观，真心实意为岛国经济社会发展提供力所能及且不附带任何政治条件的帮助，受到包括太平洋岛国在内的国际社会高度认可。中国在合作中充分尊重太平洋岛国主权，不强加于人，不谋求地缘政治私利，也反对任何国家将太平洋岛国视作自家后院。

在第二次中国—太平洋岛国外长会上，与会各方着眼未来、聚焦合作、共谋发展，达成一大批合作成果和共识，助推中国同太平洋岛国合作进一步提质升级。中国积极回应太平洋岛国合作需求，宣布愿持续打造应急物资储备库、应对气候变化合作中心、减贫与发展合作中心、农业合作示范中心、防灾减灾合作中心、菌草技术示范中心6个合作新平台，受到各方一致好评。

中国与巴布亚新几内亚建交40多年来，双方始终相互尊重、平等相待，在涉及彼此核心利益问题上相互支持，共同维护地区和平稳定，促进地区发展繁荣。中国帮助巴新架桥、修路、建学校、铺电网，做的都是有利于增强巴新经济发展内生动力、让当地民众受益的好事实事。中国坚持20多年的菌草、旱稻种植技术援助是典型的“授人以渔”项目，惠及大量农村家庭。中国公司在承建巴新重要项目高峰期雇用当地人员比例达4/5，给巴新创造了数量可观的高质量就业机会。在前不久举行的巴新恩加省医院项目竣工交接仪式上，现场近2000名巴新民众欢呼致谢，他们都是这家现代化综合性医院的直接受益者。巴新总理马拉佩感谢中国政府对该项目提供的支持，认为该医院体现了“中国建造”的高水平，将在巴新发挥积极示范作用。

中国与巴新友好基础坚实，互补优势明显，合作潜力巨大。中国将继续为巴新抗击新冠肺炎疫情、发展经济、改善民生提供力所能及的支持，拓展两国各领域务实合作，加强“一带一路”倡议与“联通巴新”等发展规划的战略对接，让两国合作给巴新民众带来更多实实在在的获得感。放眼未来，中国与巴新的友好合作大道将越走越宽广。

（作者为中国驻巴布亚新几内亚大使）

《 人民日报 》（ 2022年07月17日 03 版）

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