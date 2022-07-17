科菲·库阿库

金砖国家进一步深化伙伴关系，不断提升金砖合作的包容性，对于构建更加公正合理的国际秩序具有重要意义

今年6月举行的金砖国家领导人第十四次会晤以及全球发展高层对话会，为全球迈向更加包容、公平、可持续发展的新时代注入了动力。作为金砖国家一员，南非从金砖国家合作机制以及与其他成员国的伙伴关系中获益良多。

金砖国家合作机制以多元为底色，始终坚持开放包容、合作共赢。各成员国秉持相互尊重、平等互利的精神，不断深化伙伴关系。近年来，金砖国家不断推进机制建设，在政治安全、经贸财金、公共卫生、可持续发展、人文交流等方面取得了一系列重要成果。在全球抗击新冠肺炎疫情的斗争中，金砖国家发挥了重要作用。中国迅速研发出新冠疫苗，将疫苗作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出积极贡献。今年3月，金砖国家疫苗研发中心启动，金砖国家加强公共卫生合作又迈出坚实一步。

当前，世界进入新的动荡变革期，不确定因素明显增多。中国成功举办金砖国家领导人第十四次会晤和全球发展高层对话会，传递了新兴市场和发展中国家致力于加强团结合作的积极信号，有助于推动国际社会共同维护和平、促进包容发展。今年有50多个非金砖国家参与“金砖+”活动，多个国家表示希望加入金砖国家合作机制，充分表明该机制顺应时代潮流，符合加强和完善全球治理的需要。

作为今年金砖国家主席国，中国为推动金砖国家深化伙伴关系发挥了重要作用。习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，有助于推动建设一个和平安宁、公平公正的世界，为新形势下金砖国家深化合作提供了机遇。《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》重申团结抗击新冠肺炎疫情的重要性，有助于金砖国家加强在检测方法、治疗、研发、疫苗等领域的合作，进而更好应对新冠肺炎疫情以及未来其他可能出现的突发公共卫生事件。金砖国家领导人第十四次会晤重申人文交流在增进金砖国家及五国人民间相互了解和友谊、促进合作等方面的重要性，反映了金砖合作以人为本的特点。

面向未来，金砖国家进一步深化伙伴关系，不断提升金砖合作的包容性，对于构建更加公正合理的国际秩序具有重要意义。明年，南非将接任金砖国家主席国，相信在各成员国的共同支持下，金砖合作将延续良好势头，不断走深走实，为世界和平发展发挥更大作用。

（作者为南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员）

《 人民日报 》（ 2022年07月17日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)