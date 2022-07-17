新华社雅加达7月16日电（记者余谦梁 郑世波）二十国集团（G20）财长和央行行长会议16日在印度尼西亚巴厘岛闭幕，会议在粮食安全、合作应对通胀等问题上达成共识。

印尼财政部长英卓华在会后举行的新闻发布会上说，成员们在一系列领域达成一致，包括推动粮食安全、支持为大流行病建立预防和应对筹资机制、努力达成全球税收协议、为向清洁能源过渡和应对气候变化融资等。

英卓华说，目前全球面临多重挑战，各方需克服不信任问题。粮食安全、能源、气候变化、新冠疫情等问题相互关联，世界需要更多合作，无论哪个国家都不可能单独解决全球性挑战。

她说，与会者一致认为目前全球面临粮食安全问题，这需要全球的关注和政策应对。全球应消除贸易保护主义，以推动粮食能从生产国顺利向消费国流动。

印尼央行行长佩里·瓦吉约说，G20承诺采取更精准的宏观经济政策，以应对通货膨胀和增长放缓。

印尼是今年G20轮值主席国，本次G20财长和央行行长会议15日开幕，以线上和线下相结合形式举行。

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