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日本单日新增新冠确诊病例首超11万

2022年07月17日05:24 | 来源：新华网
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　　新华社东京7月16日电（记者华义）日本16日新增新冠确诊病例首次超过11万例，创下新冠疫情暴发以来新高。但由于重症和死亡病例暂时处于较低水平，日本政府尚未限制民众活动。

　　据日本广播协会电视台统计，日本16日新增确诊病例110675例，累计报告确诊病例10229671例；新增死亡病例20例，累计死亡31598例。

　　7月中旬以来，日本单日确诊病例迅速增加，13日至16日连续4天新增确诊病例超过9万例，15日和16日连续两天超过10万例。此轮疫情在日本被称为第七波疫情。在累计1000多万例已报告的确诊病例中，约80%是在今年年初开始的第六波和目前的第七波疫情中感染的。

　　另据日本厚生劳动省统计，截至15日，日本全国有约57万名感染者住院或居家隔离，是一周前的约两倍。

　　日本首相岸田文雄14日说，由于重症病例数、死亡病例数以及病床使用率还处于较低水平，目前不会采取措施限制民众活动。他表示，日本将进一步加强疫苗接种工作，并呼吁民众继续做好基本防护。

(责编：白宇、赵欣悦)

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