比赛海报。中国驻哥伦比亚使馆供图

人民网里约热内卢7月15日电 （记者毕梦瀛）当地时间7月15日，第十五届世界中学生“汉语桥”中文比赛哥伦比亚“塔德奥大学孔院杯”云大赛颁奖典礼以线上方式成功举办。中国驻哥大使蓝虎、哥教育部副部长麦迪纳、文化部副部长帕蒂娅分别以预录视频方式出席并致辞。中国教育部科技委主任赵沁平院士，特邀嘉宾胡里亚娜，哥公立及私立大学校长委员会主席加维里亚，前驻华大使鲁埃塔，众议院哥中友好小组成员阿吉莱拉，哥中友协及汉语桥俱乐部波哥大站主席普亚纳，塔德奥大学校长盖坦，三所孔子学院、五所孔子课堂师生及民众共26000多人通过多家平台观看、点赞线上颁奖典礼。

蓝虎表示，“汉语桥”已成为哥伦比亚学生全面立体感知中国发展、了解中国文化内涵的金色品牌，是中哥两国文化和语言交流的友谊之桥，见证了两国民心相通。汉语是联合国公认的官方国际语言，学好汉语一定会助力广大青少年扩展国际视野，未来飞得更高、飞得更远。

麦迪纳表示，感谢“汉语桥”中文比赛为哥青少年提供了展示才华、放眼世界的大舞台。“汉语桥”已为中哥两国成功搭建起了教育之桥、文化之桥、合作之桥、经济之桥，希望更多哥伦比亚青少年学好汉语，了解中华古老灿烂文化，不断推动中哥文化教育交流向前发展。

帕蒂娅表示，“汉语桥”跨越大洋，有效促进和加深了广大青少年对中国语言和的理解，极大激发了哥伦比亚广大青少年学好中文、了解中华文化的热情，成为两国青少年传承友谊、培养国际交流人才的重要平台。

来自哥伦比亚三所孔子学院和五所孔子课堂的参赛者，围绕“追梦中文，不负韶华”进行主题演讲、中华才艺展示和知识问答，由中哥政界、商界、学界的24位评委进行评分。最后，来自塔德奥孔院的西萌妮勇夺桂冠，她曾连续三年参加汉语桥中学生大赛，此次她将代表哥伦比亚参加世界中学生中文大赛。来自蒙特梭利孔子课堂的古爱华为亚军，威尔蒙孔子课堂的玛莉娅名列季军，蒙特梭利孔子课堂的罗咏慧荣获最佳网络人气奖。这四名选手分别荣获塔德奥孔院提供的一年及半年汉语学习奖学金。所有决赛选手将荣获使馆颁发的荣誉证书及中国文化礼品。

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