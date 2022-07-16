崔大使（右三）一行与斯杜斯维克总裁霍夫隆德（左三）等合影留念。王文摄

人民网斯徳哥尔摩7月15日电 7月15日，中国驻瑞典大使崔爱民应邀访问瑞典斯杜斯维克核技术公司。崔爱民一行参观了实验室，并与公司总裁卡米拉·霍夫隆德等就深化中瑞核材料、核医学、核废物处理等领域的务实合作进行了交流。

崔爱民表示，中国不仅有雄厚的核装置建设能力，更具有完整的核工业体系。加强核能领域合作，对全球应对气候变化、实现可持续发展有着重要意义。中瑞在核医学、无损检测、材料改性、辐照育种等领域有着良好的合作潜力，双方正在积极探索合作新模式、新途径，核技术领域的合作将成为两国合作的新亮点。希望双方共同努力，推动低碳高技术能源发展，为拓展双边和多方合作注入新动力，造福两国和两国人民。

斯杜斯维克公司总裁卡米拉表示，斯杜斯维克公司在设计、认证、运营核设施领域已有75年的历史，是世界上历史最悠久、技术最先进、业务最完整的核工业企业之一，致力于服务绿色可持续和安全高效的核能运用。中国核工业能源产业发展迅速，中国主要核工业企业已经参与了经合组织核能署核燃料完整性计划和延寿计划等。斯杜斯维克公司希望在燃料去芯块技术、材料完整性和延寿等领域与中国企业深入合作，共同推进核能安全高效的运用，促进绿色转型和可持续发展。

斯杜斯维克公司前身为瑞典国家核能所，在燃料辐照后检验、优化对内燃料管理、反应堆运行以及核废物管理等方面拥有长期科研积累和运营经验，在核电行业技术服务有较高知名度和影响力，与中核、广核、国电投等三大核电集团和相关研究机构有广泛合作。(王文）

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