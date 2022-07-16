人民网马德里7月15日电 （记者姜波）中国合肥市与西班牙萨拉曼卡市建立友好合作关系签约仪式暨绿色金融专题对话会当地时间14日通过视频连线方式举行，合肥市市长罗云峰、萨拉曼卡市市长加西亚、中国驻西班牙大使吴海涛和西班牙驻华大使德斯卡亚等出席了当天的活动。

罗云峰表示，合肥市与萨拉曼卡市在自然风貌、产业发展等方面禀赋相似，为两市结好奠定了坚实基础，创造了共谋发展、共创未来的独特优势。合肥市将积极参与“一带一路”建设，积极推动中欧班列向萨拉曼卡延伸拓展，进一步扩大双向投资贸易，全力打造高效便捷的国际化营商环境，让两城优质产品和服务直达直通，更大惠及两地企业发展和民生福祉。

加西亚高度赞赏合肥发展成就，希望双方进一步加强友好往来，深化交流合作，努力取得更多务实成果，共同展望可持续发展的美好未来。

吴海涛祝贺合肥市和萨拉曼卡市建立友好合作关系并表示，中西地方交往是两国双边友好关系的重要组成部分。合肥和萨拉曼卡都有着悠久的历史，在诸多领域具有很强的互补性，双方合作蕴藏巨大潜力。合肥和萨拉曼卡建立友好合作关系将开辟两市友好交往、互利共赢的崭新篇章，为推动双方经济社会发展、推进“一带一路”合作、促进中西地方合作和民心相通贡献力量。

当日，罗云峰和加西亚共同签署了《中华人民共和国安徽省合肥市与西班牙王国卡斯蒂利亚-莱昂自治区萨拉曼卡市关于建立友好合作关系的意向书》，并互赠结好纪念品。

本次活动由合肥市人民政府、萨拉曼卡市政府和中欧信用促进协会主办，签约仪式后，与会嘉宾还就中国和欧盟在绿色金融领域取得的进展以及未来的合作前景进行了探讨。

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