新华社休斯敦7月14日电 特写：美国休斯敦大街上的52辆黄色空巴士

新华社记者徐剑梅

7月14日，52辆黄色巴士在烈日下上路，默默行驶在休斯敦市区道路上，绵延约1.6公里。天空的蓝，路面的灰，和全美校车统一漆色浓烈的黄，极具视觉冲击力。

领头巴士的车身上写着“美国全国步枪协会儿童博物馆”字样，车内摆放着许多在枪击事件中丧生的少年儿童的照片、音视频资料和遗物。

52辆巴士上的空座位，象征在2020年死于美国枪支暴力的4368名少年儿童。如果还活着，他们会和美国各地多数中小学生一样，会在校车上拥有一个座位，早上乘校车去学校，下午放学后坐校车回家。

4368，仅仅是2020年一年的数字。而这些黄色巴士上的空座位所承载的悲痛与纪念，远比这更多、更重……

其中一个空座位，属于一个名叫华金·奥利弗的17岁男孩。他和16名同学及老师在2018年佛罗里达州帕克兰高中枪击案中死亡。

华金的父亲曼努埃尔说，出事那天，他送儿子上学时，特地叮嘱儿子就某事打电话给他。“他再也没给我打来电话。”曼努埃尔说。

这位痛失爱子的父亲，自此投身于美国控枪和反枪支暴力运动。他和妻子帕特里西娅共同创建非营利组织“改变裁判”，并于14日正式发起“黄色巴士”项目，休斯敦是项目活动首站。

根据这一组织在网站上发布的声明，这一项目主旨是向反控枪的美国国会议员施压，要求他们放弃美国最大拥枪游说团体美国全国步枪协会捐款，同时敦促他们就枪支销售进行全面背景调查立法。

14日活动的目的地，是得克萨斯州共和党国会参议员特德·克鲁兹位于休斯敦的住宅和办公室。抗议者在声明中说，代表得州的国会参众两院议员收到来自拥枪利益团体超过1400万美元捐款，其中克鲁兹是获得捐款数额最多的得州政客之一。

声明说，就因为这样的政客和美国全国步枪协会这样的拥枪游说团体，“突击步枪成为美国街头最畅销的枪支，今年（因枪击）而死亡的少年儿童人数创下历史新高”。

抵达克鲁兹住宅后，参与“黄色巴士”项目活动的人员请屋前保安向克鲁兹转交“礼物”——一封华金生前写的信。信中要求对枪支销售进行全面的背景调查。

“这仅仅是个开始……我们敦促每个人加入其中，为被枪支暴力夺走的每一个无辜生命抗争。”声明说。

“改变裁判”发言人告诉新华社记者，他们将继续向支持拥枪的政客施加压力，直到他们采取行动遏制枪支暴力。

美国密歇根大学研究人员针对美国疾控中心1岁至19岁人口死亡数据量化分析后，在今年4月发表的报告中说，2019年至2020年，美国少年儿童因枪支暴力死亡人数增加了29%，枪支暴力已成为导致美国少年儿童死亡的首要原因。报告同时指出，美国“枪支死亡率的上升是一个长期趋势”。

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