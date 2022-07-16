新华社洛杉矶7月14日电 综述：美国猴痘确诊病例近1500例 专家批政府应对不力

新华社记者谭晶晶

美国疾病控制和预防中心公布的最新数据显示，截至14日，全美已有44个州和地区确认发现1470例猴痘确诊病例。近期，全美范围猴痘病例持续增加，一些公共卫生专家指出，美国政府在应对猴痘疫情方面做得远远不够，其在应对新冠疫情方面所犯的错误正在重演。

美疾控中心数据显示，纽约州、加利福尼亚州、伊利诺伊州是美国猴痘确诊病例数最多的3个州，分别已报告猴痘病例414例、180例和160例。

公共卫生专家认为，由于美国目前检测滞后，大部分疑似患者未得到及时检测，可能将病毒传给更多人群，而美国官方通报的猴痘确诊病例数恐怕远低于实际感染人数。

美国《国会山》日报11日刊文批评美国政府应对猴痘疫情“跌跌撞撞”，称美国政府对猴痘疫情应对不足，正在重复新冠疫情期间曾犯下的错误。

美国乔治·华盛顿大学卫生政策与管理研究教授温麟衍接受媒体采访时说，美国在提高猴痘检测能力方面进展迟缓，检测出的猴痘病例只是“冰山一角”。她预计，随着检测量的增加，美国猴痘病例数还会急剧攀升。

美国政府近日加大猴痘检测力度。美卫生与公众服务部6月22日发表声明称，开始向美国5家商业实验室运送正痘病毒检测试剂，使每个社区都能够进行检测。

美疾控中心7月14日发布消息说，随着商业实验室开始进行样本检测，美国将逐步提高检测能力，以期在7月底达到每周检测7万份样本的目标。

为应对不断激增的病例，美国政府向全美各地分发“吉尼奥斯”猴痘疫苗。美国卫生与公众服务部数据显示，截至12日，联邦政府已向全美各地分发约13.2万剂“吉尼奥斯”猴痘疫苗。但疫苗仍供不应求，包括纽约州在内的许多州疫苗严重短缺。

据报道，纽约市的猴痘疫苗接种预约网站因大量预约而“堵塞”崩溃。纽约市长埃里克·亚当斯11日致信美国总统拜登，称猴痘疫苗供不应求，请求白宫延长两剂“吉尼奥斯”猴痘疫苗的接种间隔时间，以使更多人能立刻接种第一剂疫苗。

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