在卢旺达首都基加利的恒华职业技术学院，学生在模拟器上练习重型机械操控。

新华社记者 吉 莉摄

东非艳阳下，4台大型设备在空地上来回运转，几十名头戴黄色安全帽、身穿蓝色校服的学生站在空地旁观摩。人群最前面的4人头戴红色安全帽，这是一名中国教师和3名当地教师组成的教学团队，正指导学生掌握操作设备的要领……

这样的场景，几乎每天都在位于东非国家卢旺达首都基加利的恒华职业技术学院上演。这家学院成立于2018年，为卢旺达以及非洲大湖地区其他国家青年提供挖掘机、铲车等重型机械操作维护、土地测量测绘等专业培训，学院学制分为三年制专业和3个月短期培训，目前在校生有154人。

“我们是卢旺达唯一提供重型机械培训的职业技术学院。”院长纳西斯·伊萨巴约自豪地说：“我们还拥有优质的设备和师资，这让我们跻身卢旺达最好的职业技术培训学校行列。”

4年来，伊萨巴约见证了数百名青年学生的成长。他说：“年轻人从我们的学院学到知识和技能，毕业后都能找到相当不错的工作。他们在企业里获得更多的关注和培养，成为企业自己技术团队的储备人才，卢旺达人再也不用出国去学习这些技能了。”

负责培训重型机械技能的教师文森特·穆格瓦内萨告诉记者，他曾到中国接受了6个月的重型机械知识和技能培训，回国后从事教学工作，他非常看好学院的发展前景。“我们的邻国布隆迪和刚果（金）没有教授重型机械操作维护的职业技术学院，我们还接收来自这些国家的学生。”

坐在大型挖掘机驾驶室里的一名女学员在穆格瓦内萨的指导下，练习挖掘机行走、甩方技巧。这名叫范妮·穆萨布瓦的学员告诉记者：“家人非常支持我学习，政府也很鼓励年轻女性学习，我能通过培训获得更多知识和技能。”

据学院中方院长范强强介绍，学院结合国内优秀教学方式以及卢旺达本地情况，实行从理论、模拟、实际操作到实践的特色办学模式，这种模式得到了当地政府的认可。“当地政府部门多次来学院考察。今年由政府出资输送了第一批学生交由我们培训，未来还会有第二批第三批。”

为增加学生的实习和就业机会，学院同卢旺达大型企业以及在卢中资企业建立合作关系。据了解，当地企业非常欢迎恒华的毕业学员，并与学院签订了长期合作协议。范强强说，学院将来会根据市场需求增加更多专业，为更多当地人创造就业和再就业的机会。

中国驻卢旺达大使馆经济商务参赞王嘉欣表示，恒华职业技术学院扎根卢旺达，向当地人传授专业技能，真正实现授人以渔，帮助他们拓展就业机会，为中卢民间技术合作起到了良好的表率作用。

（据新华社基加利7月12日电 记者吉莉）

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