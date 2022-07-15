人民网墨西哥城7月14日电 （记者谢佳宁）从墨西哥东南部尤卡坦州首府梅里达市驱车一个半小时，便来到齐拉姆·德布拉沃小镇。距离小镇乘船15分钟，即可抵达有名的齐拉姆红树林自然保护区。目前尤卡坦州政府正在该自然保护区里与中国华为公司、世界自然保护联盟等合作开展项目，通过人工智能技术来实现对生态环境的保护。

尤卡坦半岛拥有墨西哥54%的红树林和最大的连片热带雨林。齐拉姆红树林自然保护区面积近6.2万公顷，拥有超过590种动植物，包括数十种濒危和重点保护物种，其中31种物种是这里独有的。

为了解气候变化对美洲豹、蜘蛛猴等物种的影响，项目组在齐拉姆红树林自然保护区安装了多个影像监测设备。不过，由于保护区内仅部分面积有网络覆盖，仅两个监测设备能实时将数据传回云平台，其余数据则需要人工收取。每隔30到45天，齐拉姆·德布拉沃小镇的居民会在尤卡坦环保厅工作人员的陪同下进入保护区，将记忆卡从挂在树上的影像监测设备中取出，再由尤卡坦理工大学负责把收集的数据上传到华为云平台。

华为墨西哥公共关系及政府事务负责人吴宇告诉记者，采集保护区音视频数据后，借助算法分析，在公有云平台上通过人工智能处理后，即可对生物多样性指标进行数据化分析，研究出气候变化等因素对当地生态系统的影响。项目生成的数据和模型完全开放，与当地政府、科研机构以及社区共享，用于推进相关课题研究。项目的落地使墨西哥成为拉美首个加入华为“科技守护自然”数字包容计划的国家。

华为拉美战略规划专家华金·索尔达娜·奥特罗接受记者采访时表示，气候变化极大威胁拉美和加勒比地区的环境和民众健康安全。人工智能算法分析可以帮助更好监测和保护濒危物种，研究气候变化对相关物种的影响，从而提出精准解决方案，改善人与自然以及其他物种的关系。

奥特罗以美洲豹为例说，这是保护区里数量最多也最重要的物种，对维持生态系统健康至关重要。然而，当地时常发生美洲豹进入小镇袭击家畜的情况。通过监测美洲豹的生活作息和行动轨迹，可以帮助小镇更好地制定计划，在保护美洲豹的同时，也保护民众健康安全。此外，监测系统通过对声学图像的分析，一旦监测到电锯等异常声音，就会向保护区工作人员手机应用程序和网络平台发送警报，有效防范非法砍伐红树林行为，进一步保护红树林资源。

参与该项目的工作人员里贾纳·塞维拉表示，沿海红树林生态系统是应对热带风暴的天然屏障。红树林的碳储量是热带森林的50倍，是碳捕获的重要来源，也是重要的碳汇资源。通过保护红树林生态系统中的多样性物种，可以维护红树林生态安全，长远来说，有助于加强当地应对气候变化的能力。从这一点来说，墨西哥加入华为“科技守护自然”数字包容计划，成为拉美首个加入的国家就格外有意义。

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