国际青年代表与蒙古族青年非遗乐团神骏乐队交流。人民网记者 白紫微摄

人民网北京7月15日电 （记者白紫微、张矜若）7月14日，由当代中国与世界研究院主办、北京外交人员语言文化中心协办的国际青年非遗文化沙龙在京举办。活动以“连接现代生活 激发非遗活力”为主题，邀请来自10个国家的10位国际青年代表体验非遗技艺，感悟非遗作品背后所蕴含的文化内涵，分享现代生活里的非遗传承新创意，共同守护世界“非遗宝藏”。

在与蒙古族青年非遗乐团神骏乐队的座谈交流中，国际青年走近蒙古长调民歌、呼麦、马头琴音乐等世界级、国家级非物质文化遗产，深入了解乐团成员的成长故事及对非遗音乐传承、创新的尝试与探索，引导国际青年找到传统文化 和现代生活的连接点，让非遗音乐更好融入现代生活。

通过体验金缮、宫扇画、茶艺等中国传统非遗技艺，并欣赏非遗音乐会，国际青年切身感知到非遗传统技艺之美、匠心之美，深刻领悟非物质文化遗产保护中“以人为本、活态传承”的“中国智慧”。

当代中国与世界研究院副院长孙明表示，本次非遗文化沙龙活动让国际青年对悠久、灿烂的中华文化有了新的认识和了解，也提升了非遗保护意识。活动中，国际青年对世界非物质文化遗产的传承与创新有了更加深刻的体会，表示愿积极参与，分享更多“从传统非遗来，到现代生活去”的新创意，为世界非物质文化遗产的传承贡献青春力量。

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