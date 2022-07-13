新华社联合国7月12日电 中国常驻联合国代表张军12日在安理会维和行动战略沟通问题公开辩论会上发言，强调应从四个方面加强战略沟通。

张军说，战略沟通可以让世界更好了解维和，同时也让维和更好服务世界。联合国秘书长“为维和而行动”倡议将战略沟通放进维和行动工具箱，有利于以此为抓手，增进维和人员安全，提升维和行动绩效。中方认为应从四个方面加强战略沟通：

一是建立更强有力的伙伴关系。联合国要同当事国、出兵国与出警国、区域组织加强沟通，实现信息共享、目标一致和行动协同。在众多利益攸关方中，当事国最为重要。联合国要持续加强同当事国的沟通。安理会要根据当事国的要求合理制定授权。特派团要加强同当地民众的沟通交流，促进当地民众对特派团授权和履职手段的理解和支持。

二是更好保障维和人员安全。当前维和人员安全面临的挑战日益突出。要加强特派团同当事国政府的安全信息交流，增强特派团的态势感知和防范风险能力。在多支军队共同行动的地区，当事国政府可以考虑建立信息交流机制，避免误解误判。

三是促进维和行动有效履职。特派团要在同当事方和有关区域组织充分沟通的基础上，推动通过对话沟通等方式实现冲突解决。特派团要加强同当地民众的沟通，对于安全风险做到早知道、早处理，有效防止冲突发生。一些特派团在报告人权状况时要同当事国进行事实核对，在调查侵犯人权事件时要征得当事国同意。

四是加强战略沟通能力建设。联合国秘书处即将更新战略沟通和公共信息政策。希望秘书处以此为契机，将战略沟通融入维和行动的所有环节与部门，并在此过程中同出兵国等利益攸关方保持密切沟通。秘书处应将战略沟通纳入人员培训。

张军说，作为维和行动第二大摊款国和主要出兵国，中方一直以实际行动践行和平使命。中方将战略沟通纳入培训体系，为数十个出兵国的维和人员提供针对性培训，帮助他们提升沟通能力。中方将继续同爱好和平的国家一道，为维护国际和平与安全贡献力量。

(责编：赵欣悦、白宇)