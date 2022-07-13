本报记者 姜 波

斯洛文尼亚近日的最高气温达到38摄氏度。图为人们走在斯洛文尼亚卢布尔雅那街头。

泽利科·斯特凡尼奇摄（新华社发）

近期，法国、西班牙、意大利等欧洲国家持续经受高温“烤”验，不少国家气温均超过40摄氏度，给民众日常生活、森林防火、农业生产等带来重大挑战。世界气象组织表示，受气候变化影响，预计未来一段时间极端高温将出现得更频繁、更强烈。

法国从7月11日开始面临新一轮热浪袭击，各地气温逐步攀升。气象学家预计，未来数日法国全境都将面临36—40摄氏度的高温天气，部分地区气温可能达到42摄氏度。近期法国西南部11个省刚刚遭受过极端高温炙烤，海滨城市比亚里茨气温一度飙升至42.9摄氏度，创当地2003年以来最高气温纪录。高温严重干扰了法国民众的日常生活。部分人群身体健康受到影响，医院接诊数量处于饱和状态。

西班牙已遭受数日极端高温侵袭，大部分地区气温比往年同期平均上升了7—12摄氏度，部分城市最高气温甚至超过43摄氏度，全国数十个省份发出了高温红色或橙色预警。西班牙国家气象局发布的数据显示，刚过去的6月份是西班牙历史上同期最热、最干旱的月份之一。

意大利北部及中部部分城市近期遭受罕见的极端热浪袭击，纷纷宣布进入橙色或最高级别的红色高温紧急状态。持续高温使意大利北部干旱加剧，对农业灌溉至关重要的波河水位降至70年来最低，多个市镇实施夜间停水。

葡萄牙也正在经受43摄氏度的热浪侵袭，多个水库水位降至低点。该国已经采取限制措施，禁止公众进入被认为具有特殊风险的森林，禁止燃放烟火。高温天气还蔓延至欧洲其他地区，斯洛文尼亚、克罗地亚近期的最高气温均打破往年同期高温纪录，分别达到38摄氏度和40.4摄氏度。

世界气象组织发言人纳利斯说，如果温室气体排放继续上升，全球变暖幅度将会更大，目前所经历的只是“未来的预兆”。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 15 版）

(责编：赵欣悦、白宇)