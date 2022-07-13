本报记者 谢佳宁

近日，包括哥斯达黎加在内的9个太平洋沿岸美洲国家签署了一项具有历史意义的保护海洋联合宣言，提出创建海洋保护共同体，以保护海洋生态环境和生物多样性。

哥斯达黎加拥有1200多公里长的海岸线，海洋生物多样性丰富，被认为是“全世界最富有的海洋区域”之一。该国持续加大海洋生态保护力度和出台的措施备受关注。去年11月，哥斯达黎加、哥伦比亚、厄瓜多尔和巴拿马四国签署《东太平洋热带海洋通道保护和管理宣言》，决定扩大现有海洋保护区面积，以更好地保护海洋生物。哥斯达黎加宣布将受保护的海洋面积从其领海的2.7%扩大到30%以上，增加近5.3万平方公里。据悉，这些区域将覆盖82%以上的濒危海洋物种栖息地。

非政府组织“保护国际”哥斯达黎加办事处执行主任安娜·格洛丽亚·古兹曼认为，哥斯达黎加扩大海洋保护区的举措，为落实该国海洋保护的目标作出贡献。“哥斯达黎加在海洋保护方面一直走在前列，但是我们必须认识到，保护海洋及海洋生物多样性还需进一步努力。”古兹曼说。

海滩生态保护也受到哥斯达黎加政府的重视。该国于1997年设立“生态蓝旗”认证项目，旨在保护哥斯达黎加多样且脆弱的沿海生态系统、防止海滩污染、改善环境质量。多年来，哥斯达黎加旅游局联合当地旅游商会、研究所，以及环境部、公共卫生部等政府部门，根据海洋水质、沿海垃圾及工业废物数量、沿海地区环境教育、安全和管理等多项指标对当地众多海滩进行评估，通过“生态蓝旗”认证项目，按照海滩保护的力度给予这些海滩1星至5星的不同奖励，5星为最高等级，以此激励沿海地区加强海滩保护。

哥斯达黎加旅游局近日宣布，今年共有140处海滩获得“生态蓝旗”认证，创下该认证项目设立以来的最高纪录。其中，11处海滩获得5星级，33处海滩获得“粉色”“金色”“银色”“橙色”“绿色”等特殊星级。特殊星级表示这些海滩在安全、清洁、动物保护、可持续建筑建设等特定方面取得了突出成就。据悉，哥斯达黎加的海滩酒店经常鼓励住客参与清洁活动，帮助维持海滩卫生。哥斯达黎加旅游局负责人阿尔贝托·洛佩兹表示，在沿海社区、酒店的支持下，哥斯达黎加的旅游业取得进一步发展，国内外游客因而能够享受最好的阳光和海滩。

作为哥斯达黎加岩礁保护项目的一部分，中美洲首家水下博物馆近期在该国布兰卡海滩附近开馆。该博物馆不仅为游客带来全新的潜水体验，还为当地海洋生物提供了栖息地。“我们相信这一博物馆将拉近参观者与海洋的距离，鼓励他们保护海洋生物栖息地。”博物馆项目负责人塞萨尔·巴尔加斯说。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 15 版）

(责编：赵欣悦、白宇)