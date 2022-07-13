本报记者 李志伟

美国在阿富汗、伊拉克等国滥用武力，导致巨大人道主义灾难。多国官员和学者近期持续批评美国系统性侵犯人权，严重侵害和剥夺了当地民众的生命权、健康权、发展权。“美国犯下多少战争罪行？美国似乎一直处于战争之中，随意剥夺了大量生命——这是最恶劣的侵犯人权行为。”美国美利坚大学人权问题专家杰弗里·巴克曼表示。

委内瑞拉常驻联合国日内瓦办事处代表——

美国入侵阿富汗带来了严重人道主义危机，构成反人类罪

自2001年10月打着“反恐”旗号发动阿富汗战争以来，美国在阿富汗的军事行动造成了大批无辜平民死伤。美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所的最新研究显示，美国在阿富汗20年的军事行动，导致4.7万名阿富汗平民及6.6万名至6.9万名阿富汗军人和警察丧生。持续的战争与动荡导致阿富汗近1/3人口沦为难民。

美国媒体多次披露，美军在阿富汗滥杀平民、系统性侵犯人权的事件频繁发生。美国《滚石》杂志详细记录了美军一支“杀戮小队”袭击阿富汗平民的事件。2010年，美军士兵杰里米·莫洛克、安德鲁·霍姆斯在阿富汗一座村庄外的农田寻找可以“练手”的平民。他们看到15岁的阿富汗农民古尔·穆丁在农田里劳作，随即喊住这名少年，并向其投掷手榴弹，然后用机枪扫射。事后他们谎称这名少年准备袭击他们。文章称，这支部队经常以杀戮阿富汗平民为乐，之后他们还与那些遭枪杀平民的尸体拍照。

据美媒报道，2012年3月11日凌晨，阿富汗坎大哈省潘杰瓦伊区一座村庄里的16名平民被杀害，另有6人受伤。其中9名受害者是儿童，有11名死者来自同一个家庭。一些尸体还被烧毁。这起案件的行凶者是美军士兵罗伯特·贝尔斯，他半夜偷偷跑出军营，进入当地村庄进行杀戮。贝尔斯对所犯罪行供认不讳，并被判处终身监禁。然而，芝加哥大学法学院为其辩护称，贝尔斯患有创伤后应激障碍，并不是一个“例外的冷血怪物”。

布朗大学“战争代价项目”2020年底发布的报告指出，为施压塔利班，美国自2017年放宽了在阿富汗实施空袭的交战规则，显著扩大空袭规模，导致死于美军及其盟军空袭的阿富汗平民激增330%，仅2019年就有约700人丧生。2017年4月，美军首次在阿富汗投掷有“炸弹之母”之称的世界最大型非核炸弹。这种炸弹爆炸时会大量消耗空气中的氧气，在爆点周围形成短时间缺氧低压状态，爆点附近的人员即使有掩体防护，也会被迅速抽干肺内空气，在巨大痛苦中死亡。美媒当时报道此次轰炸炸死36名武装分子，事后查明轰炸造成包括平民在内的82人伤亡。

阿富汗前总统卡尔扎伊谴责美军对阿富汗人民犯下的暴行，称这不是“反恐战争”，而是把阿富汗当成新型危险武器的测试场。尼泊尔人民党领导人约格什瓦·罗基希米批评美军肆意发动空袭，导致大量难民流离失所酿成重大人道危机。

委内瑞拉常驻联合国日内瓦办事处代表埃克托·康斯坦德·罗萨莱斯表示：“美国入侵阿富汗带来了严重人道主义危机，构成反人类罪。”

伊拉克阿布格里卜监狱虐囚受害者——

美国在伊拉克的罪行不会被历史遗忘

2003年3月美军发动的伊拉克战争，造成约20万至25万平民死亡，其中美军直接致死超过1.6万人，并造成100多万人无家可归。美军贫铀弹等武器还在伊拉克境内留下了能够持续数十年的放射性污染。

美国《时代》周刊曾披露，2005年11月19日早晨，伊拉克西部城镇哈迪塞，一名美军士兵遭遇路边炸弹袭击死亡。随后，一队美国海军陆战队员闯进爆炸地点附近的两所民宅，杀害了至少24名平民，包括妇女和儿童，其中最小的仅两岁。目击者说，美军在大街上和居民家中疯狂屠杀。《时代》周刊获得的一盘关于此事的录像带显示，一些被打死的平民当时还穿着睡衣。然而，美军却在事后的一份备忘录中将这起血案描绘成美军遭到武装袭击后采取的反击行动，并对美国海军陆战队员攻击哈迪塞镇民宅的举动大加赞赏，称此举避免了美军士兵的伤亡。

美国《大西洋月刊》网站曾刊文说，一些调查人员发现，以美国为首的联军在伊拉克战场上往往错误识别攻击目标，对没有恐怖分子活动的地方发动攻击，因而实际平民伤亡情况要比官方报告高出数倍。“美国人从不去真正了解战争的代价，却一直继续战争，只有伊拉克平民才切身知道战争代价几何。”

伊拉克《正义报》记者卡齐姆·阿扎里表示，美国以莫须有的罪名入侵伊拉克，灾难接踵而至，“对伊拉克人民来说，这是一段痛苦而黑暗的回忆”。51岁的阿卜杜拉·易卜拉欣原本有幸福的家庭。2005年12月，美军发射导弹击中了他的家，他的妻子和一个女儿惨死，他本人终身瘫痪。易卜拉欣说：“我的妻子和女儿被炸死，我也落下残疾，他们就只丢下一句‘对不起’敷衍了事。”

伊拉克政治学者阿米尔·萨阿迪说，美军还在伊拉克大量使用白磷弹和贫铀弹，严重破坏生态环境和损害健康，导致畸形婴儿、癌症病例激增。根据伊拉克官方统计数据，在1991年海湾战争前，伊拉克癌症发病率是平均每10万人中40人，而到了2005年，这一比例飙升至平均每10万人中至少1600人。

“伊拉克战争过去10多年了，我希望美国人能听到我的声音。美国非人道对待我们，至今没有道歉，没有赔偿。美国在伊拉克的罪行不会被历史遗忘，永远不会。”伊拉克阿布格里卜监狱虐囚受害者阿拉·卡里姆·艾哈迈德回忆起自己无辜被抓、受尽迫害的监禁岁月，依然悲愤不已。

美国《外交政策》网站——

美国人动不动就批评其他国家的反人类罪，却拒绝照镜子看看自己

美国以野蛮的战争方式，在多个中东中亚国家制造了一场又一场人道主义灾难，严重侵害了这些国家民众的生命权、发展权、健康权。美国推行“民主改造”的种种手段带来的不是民主与和平，而是让诸多国家陷入政治动荡、经济倒退和社会灾难。

《纽约时报》网站此前报道，调查发现，美国在伊拉克、叙利亚和阿富汗超过5万次的空袭行动，导致成千上万名平民死亡。而军方一直隐瞒伤亡人数，实际造成的平民死亡人数远高于军方公布的数据。以2016年美军对叙利亚托克哈尔村发动的空袭为例，军方声称“可能有7名至24名平民与战斗人员混杂在一起”被炸死，但美军实际上袭击的是民房，有超过120名无辜平民死伤。

国际刑事法院检察官法图·本苏达曾宣布对美在阿富汗犯下的战争罪和危害人类罪进行调查，称有证据表明美国军方对阿富汗囚犯实施酷刑、虐待、侵犯人格尊严或强奸，但本苏达随后遭到美国制裁。

伊朗最高人权委员会秘书长加里巴巴迪近日批评说，美国占领和入侵他国导致数百万无辜民众丧生。在伊拉克和阿富汗，大量民众因美国的军事行动丧生。“美国口头上高呼人权，但行动上践踏人权”。言行不一的美国没资格对他国进行“说教”。加里巴巴迪表示，美国犯下了“最严重的反人类罪行”，不仅美国国内存在人权问题，美国还公然侵犯他国民众人权。美国在人权领域有着如此黑暗的记录，却自诩为“人权倡导者”。事实上，以人权名义干涉他国内政是美国实现其外交政策目标的政治工具。

印度民主、多元主义和人权中心近日发布报告，揭露了美国通过战争或其他手段严重侵犯他国人权的行为，称美国的外交政策通过“说服、引诱、制造冲突和使用武力”等加强控制他国资源、操纵他国事务，扩大自身影响力。“美国媒体和组织声称保护人权，却一直在掩盖美国侵犯人权的行为；对于不喜欢美国的国家，他们就发布虚假报道进行攻击”。

美国《外交政策》网站一篇文章指出：“美国人动不动就批评其他国家的反人类罪，却拒绝照镜子看看自己——其实这种做法早已被所有人看穿。”

（本报华盛顿7月12日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 15 版）

(责编：赵欣悦、白宇)