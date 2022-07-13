新华社吉隆坡7月12日电 当地时间2022年7月12日，马来西亚最高元首阿卜杜拉在吉隆坡会见应邀访马的中国国务委员兼外长王毅。

阿卜杜拉请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，表示马中关系强劲有力，中国不仅是马最大贸易伙伴，更是重要战略伙伴。双方携手抗疫成效显著，“两国双园”项目取得重大进展，为马经济发展发挥重要作用。马方期待同中方保持高层交往，加强双方各部门和地方对接，加速推进务实合作。马方欢迎更多中国投资，愿共同建设好“一带一路”重点项目，打造互联互通的样板。

王毅转达习近平主席对阿卜杜拉最高元首的亲切问候，表示中马两国是隔海相望的好邻居，也是跨越千年的好兄弟。中国连续13年成为马第一大贸易伙伴，两国全方位合作成果丰硕，助力各自加快发展振兴，为两国人民带来巨大福祉。中方愿同马方深化发展战略对接，高质量共建“一带一路”，做大做强重点项目，打造两国产能合作示范区和创新发展先行区，助力马充分发挥资源和区位优势，提升工业化水平。

王毅说，中国政府始终将发展作为执政兴国第一要务，已历史性消除绝对贫困。中国市场规模不断扩大，将为包括马在内的亚洲国家带来更多发展机遇。21世纪是新兴经济体和发展中国家共同振兴的世纪，也将是亚洲文明再创辉煌的时代。中方愿同马方团结协作，坚持开放的区域主义，维护来之不易的地区和平稳定发展大局，共同为人类发展进步作出更大贡献。

同日，王毅同马来西亚总理伊斯迈尔会见，同马来西亚外长赛夫丁会谈、共见记者，并会见国防部长希沙姆丁。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 03 版）

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