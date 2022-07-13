本报记者 孙广勇

公路修到家门口、草房换成新砖房、宽敞明亮的校舍拔地而起……不久前，老挝琅勃拉邦省香恩县博喔村的中老铁路搬迁安居村项目顺利完成。湄公河畔的青山绿水之间，这片红顶黄墙的安居楼显得分外亮眼。

中老铁路搬迁安居村项目是中老铁路建设的一部分，由中方援建，在老挝北部铁路沿线各省实施。目前，南塔省和琅勃拉邦省内3个村的项目建设已基本完成。在博喔村，项目不仅为当地居民建设了移民安置房，还建设了配套的村办公室、小学、幼儿园、医务所等。

老挝公共工程与运输部部长荣沙瓦在视察村民搬迁入住情况时赞赏安居村项目给当地百姓带来了实实在在的民生福祉，是高标准、可持续、惠民生的工程。“上次我来的时候，这里还在建设中。几个月后，村民入住新房，学生开始在新学校里上课，大家都非常开心。”荣沙瓦说。

“以前村民大多住草房，一到雨季总担心漏雨。在中国朋友的帮助下，终于住进了结实耐用的新砖房。”博喔村村长通万说，“村子如今换了模样，村民的生活质量显著提升。”

让通万和博喔村村民对未来更有信心的，还有从村口驶过的中老铁路。每当看到“澜沧号”动车组呼啸而过，村民总是忍不住欢喜地张望。“铁路一直通到中国，以后村里出产的水果、大米等运到大城市，甚至出口到中国都更方便了。”中老铁路承载着当地蕉农苯永对未来的期望。

“中国老挝，亲如一家。”在博喔村新建的小学里，几十名学生用稚嫩的童音高声朗读黑板上的字。黑板上画着中老两国国旗，以及从博喔村旁飞驰而过的列车。

“再也不用像以前那样坐船到河对岸上学，我和伙伴们都很高兴。”五年级学生占迪说。占迪的新家就在学校附近，走路上下学成为一件方便又快乐的事。占迪在自己的作文中写道：“当初爸爸告诉我，我们就要搬进新家、新学校的时候，我都不敢相信。现在，我们有了新房子、新学校、新道路，一切都很美好。”

学校操场上，孩子们正在老师皮拉万的指导下进行书画作品主题创作比赛，表达对中老铁路和新建安居村的喜爱。“孩子是国家的未来，他们的书画作品体现着老中两国人民的深厚情谊。希望孩子们在新学校里好好学习，把老中友谊世代传承下去。”荣沙瓦说。

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 03 版）

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