顾佳赟 占达利·尼克

中柬传统友谊正不断焕发新的生机活力，为两国人民特别是青年一代创造更多福祉。柬埔寨青年普遍认为中国是追求和平发展的负责任大国，中资企业在柬投资为改善当地民生发挥了重要作用

今年6月，由中国和柬埔寨高校联合开展的柬埔寨“Z世代”青年群体对华认知调查结果正式发布。调查结果显示，柬埔寨青年普遍认为中国是追求和平发展的负责任大国，中资企业在柬投资为改善当地民生发挥了重要作用。在两国政治互信持续加深、务实合作蓬勃开展、人文交流不断拓展的背景下，中柬友好更加深入人心，两国铁杆友谊的民意基础进一步得到巩固。

习近平主席指出，国之交在于民相亲，民相亲关键在于青年之间的交往。当前，中柬友好事业正在双方携手构建中柬命运共同体的新时代不断向前推进。两国青年交往不断密切，越来越多柬埔寨青年选择赴华留学深造，很多学成归国后在柬埔寨政商学界发挥重要作用。本次调查发现，中国已成为柬埔寨青年最心仪的留学目的地之一，经济、科技、政治和中文等是柬埔寨青年来华留学优先选择的专业方向。此外，中国也是柬埔寨青年出国旅行的最热门目的地之一。

近年来，两国不断深化发展战略对接，持续推进高质量共建“一带一路”合作。中国是柬埔寨最大外资来源国和第一大贸易伙伴，中资企业为当地就业作出了巨大贡献，仅西哈努克港经济特区就创造了近3万个就业岗位。今年1月中柬自贸协定正式生效，为两国深化互利合作提供了新机遇。“一带一路”和“经济特区”是柬埔寨青年描述当前柬中关系时排名前两位的关键词。中柬务实合作非常注重为当地青年职业发展提供支持，两国职业教育院校成立职业教育合作联盟，在柬中资企业也通过开班授课和传帮带等多种形式，助力当地技术工人突破职业技能瓶颈。受访柬埔寨青年积极评价中资企业在柬埔寨经济发展中发挥的积极作用，七成以上受访者表示愿意在中资企业工作。

双方务实合作和人文交流深入开展，极大推动了柬埔寨中文教育。受访柬埔寨青年普遍认为学习中文有助于就业。据不完全统计，约1/4的柬埔寨高校目前开设有中文课程，培养本科生和硕士研究生等不同层次的相关专业人才。“中文热”直接带动了中国影视作品进入柬埔寨市场。近85%的柬埔寨青年非常喜爱来自中国的电影、电视剧、流行歌曲等。

柬埔寨谚语说：“信任如树。”双方传统友谊正不断焕发新的生机活力，为两国人民特别是青年一代创造更多福祉。青年是两国关系发展的希望所在，他们在交流合作中相互学习、增进了解、共同成长，必将不断为各领域合作注入青春力量，助力谱写构建中柬命运共同体的崭新篇章。

（作者分别为北京外国语大学亚洲学院副院长、柬埔寨21世纪海上丝绸之路研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2022年07月13日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)