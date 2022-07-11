新华社北京7月10日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国家杜马（议会下院）主席沃洛金10日表示，世界尚未临近“大战”边缘。乌克兰哈尔科夫州军事行政长官西涅古博夫10日说，占领哈尔科夫州仍然是俄军主要目标，乌方正在该州夜以继日加强防御能力。

——俄罗斯一家电视台10日播出对沃洛金的采访视频。沃洛金说，俄总统普京尽了最大努力来保障俄国家安全，若不是他作出开展特别军事行动的决定，世界可能滑向“大战”边缘。他说，西方国家不愿意通过和平手段来解决乌克兰危机，他们试图利用乌克兰危机来削弱俄罗斯。

——据乌通社报道，西涅古博夫10日在电视直播节目中说，该州战况近期并未出现大的变化，俄军未能前进一步，但乌俄双方在该州北部、东北部和东南部伊久姆地区的激烈战斗仍在继续。乌方正在该州夜以继日加强防御能力。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫10日通报说，过去一天，俄军使用高精度武器打击了乌克兰武装部队位于斯拉维扬斯克市的一处临时部署点，打死乌方近100人、摧毁超过1000枚M777榴弹炮炮弹以及约700枚“冰雹”多管火箭炮炮弹。俄空天军还击落了乌军2架苏-25战机以及1架米格-29战机。他说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军242架飞机、137架直升机、1506架无人机、353套防空导弹系统、3995辆坦克和其他装甲车、741台多管火箭炮、3127门野战火炮及迫击炮、4128辆特种军用车辆。

——乌通社10日援引乌各地军事部门的消息称，过去一天，俄军继续对苏梅、哈尔科夫、赫尔松、卢甘斯克、顿涅茨克等地区发动袭击。乌军9日袭击了尼古拉耶夫州和赫尔松州的俄军阵地并摧毁了俄军位于上述地区的4处弹药仓库和大量军事装备。

——塔斯社9日援引卢甘斯克武装力量的消息报道，卢甘斯克武装力量和俄军正在向顿涅茨克地区的谢韦尔斯克、阿尔乔莫夫斯克和索列达尔推进，目前这三座城市仍被乌克兰控制。

——马里乌波尔市长顾问彼得·安德留先科10日在社交媒体发文称，俄军大型车队满载军事装备和士兵9日深夜从马里乌波尔市出发前往别尔江斯克市。

——卢甘斯克军事行政长官谢尔盖·盖代10日说，俄军正在卢甘斯克地区的别洛戈罗夫卡附近集结兵力，俄军炮击并空袭了别洛戈罗夫卡周边居民点，但俄军至今没能占领整个卢甘斯克地区。

——据乌通社报道，俄罗斯已恢复马里乌波尔港口运行以满足其对运输燃油和装备的需求，俄方正在将物资运出乌克兰。（参与记者：李东旭、李铭、华迪、李奥）

(责编：赵欣悦、白宇)