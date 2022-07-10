人民网开罗7月9日电 （记者沈小晓）“中国共产党坚持以人民为中心的发展观，致力于促进经济、政治、社会、文化和环境的协调发展。中国人民的生活水平自建国以来得到了极大的改善。”约旦阿拉伯作家和记者中国之友国际协会主席马尔旺·苏达哈在接受记者采访时表示，中国取得的发展成就，离不开马克思主义理论在中国的深厚根基和中国共产党的领导。

生于1958年的苏达哈，在一个充满知华、友华氛围的家庭里长大。在父亲的影响下，苏达哈9岁时就开始阅读中国相关书籍，了解到中国的民族独立与人民解放的故事。11岁时他主动给中国国际广播电视台阿拉伯频道写信，传递友好，表达自己对中国的向往，长大后他又先后访问中国30多次，致力于推进中国与约旦及所有阿拉伯国家之间的友好交流。

2008年，苏达哈创办了一个网站，专门更新各类关于中国的信息，也会时常发布一些与中国发展有关的随笔。后来，该网站发展为约旦阿拉伯作家和记者中国之友国际协会，目前已有来自12个阿拉伯国家的几百名会员，大家共同致力于推进阿拉伯地区与中国的友好关系。

“我从小就阅读与中国有关的书籍、期刊，了解到中国如何在中国共产党的领导下实现民族独立与人民解放。”苏达哈认为，中国共产党在以人民为中心的发展理念下，缩小贫困差距、提高职业技能、重视教育、让人民过上体面的生活，体现了中国共产党的能力。“中国发挥了社会主义制度的政治优势，实现了脱贫攻坚的伟大目标。我曾受邀访问了中国许多地区。中国消除极端贫困的经验是世界上唯一的，具有科学性和计划性，无数的党员奋斗深入一线，走访、调查、研究，这是一场史无前例的造福人类的示范。”

中国有效应对新冠肺炎疫情，苏达哈对此深有感触。“无论是在城市还是乡村，中国有效遏制住了疫情，并且后续跟进调查、溯源并与全世界共享信息，这体现出了中国共产党对人民生命安全和身体健康的重视与关心，生命至上。这与美国等西方国家在疫情面前抛弃人民的做法完全不同。”苏达哈认为，世界正在变得多极化，西方国家在疫情面前的表现，表明西方政治和道德体系正在崩溃。

苏达哈认为，习近平主席提出的“绿水青山就是金山银山”等思想，是解决人类可持续发展问题的中国智慧。“中国提出生态文明建设、实现环境保护与经济发展的双赢，不仅努力提高自身对生态环境的有效治理水平，还将推动世界其他国家的可持续发展。”

和平发展、人类进步的潮流不可阻挡。苏达哈认为，从共建“一带一路”到“全球发展倡议”，从思想引领到全面推进务实合作，中国方案和中国智慧符合国际社会的根本利益，在世界范围内发挥着巨大的作用，特别是在合作与和平对话方面有重要意义。“‘一带一路’倡议努力维护全球自由贸易体系，坚持开放的合作精神，符合国际社会的根本利益，使人类社会成为一个命运共同体，增进政治互信，传播协调发展合作新共识，造福各国人民。”苏达哈说。

今年是中国与约旦建交45周年，建交45年来，中约关系历久弥坚，双方政治互信不断深化，务实合作成果丰硕。“45年来，约旦和中国在各自条件下，走符合自身特色的发展道路，都取得了一些成就。我们将继续努力推动‘中阿命运共同体’建设，支持中阿之间开展全面合作，开辟新的交流渠道、促进全球贸易，在经济和技术领域开展更广泛的合作，将中国与约旦、中国与阿拉伯国家的关系推向更高的阶段，实现互利共赢、共同繁荣。”苏达哈说。

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