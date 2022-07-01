新华社北京7月1日电 美国杜克大学富卡商学院、里士满和亚特兰大的联邦储备银行6月29日发布联合季度调查，显示美国金融业高级管理人员对美国经济表现更趋悲观，一项信心指数跌至12年来最低水平。

2020年10月30日拍摄的美国纽约证券交易所旁的华尔街路牌。新华社记者王迎摄

这项调查于5月25日至6月10日进行，询问320名美国企业首席财务官对美国经济表现的预期。

这些首席财务官普遍预期所在企业将面临更高价格和成本压力，预计今后12个月美国实际国内生产总值增长1.5%，低于今年一季度调查得到的预期增幅2.5%。

调查结果显示，接下来的一年，美国经济负增长的平均概率为21%，而上季度调查时这一数据为12%。

“首席财务官乐观指数”本季度是50.7，为2012年底以来最低水平。这一指数去年四季度为60.3，今年一季度为54.8，呈现持续大幅下滑趋势。

“价格压力增加了，实际收入增长停滞了，对整体经济的乐观情绪大幅减少，”富卡商学院金融学教授、本次调查的学术主管约翰·格雷厄姆说，“货币紧缩是导致经济展望变差的几个主要因素之一。”

美国联邦储备委员会6月15日宣布加息75个基点，是1994年以来单次最大幅度加息，且未来可能再加息50或75个基点。克利夫兰联邦储备银行行长洛蕾塔·梅斯特28日在一场论坛上坦承美国经济有衰退风险，美联储加息“才开始”。

这是6月22日在美国华盛顿拍摄的美联储大楼。新华社记者刘杰摄

美国摩根大通银行28日发布一项5月25日至6月10日进行的调查结果，呈现相似的信心低迷结果。调查显示，美国1500名中型企业的首席执行官、首席财务官及其他高级管理人员对未来一年美国经济前景持乐观态度的比例，从去年同期的75%，锐减至现在的19%，为2010年以来最低水平。

在摩根大通调查中，71%的高管说，成本上涨和通胀高企是企业面临的最大挑战。80%的高管表示会继续涨价以减缓成本压力。

另外，美国商务部29日公布的最终修正数据显示，今年一季度美国实际国内生产总值按年率计算下降1.6%，较此前公布的修正数据下调了0.1个百分点。一季度美国个人消费支出按年率计算增长1.8%，较此前修正数据下调1.3个百分点。彭博社解读，消费支出增长大幅放缓，显示美国经济的根基比预想的还要弱。（胡若愚）

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