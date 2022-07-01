当地时间6月27日下午，博茨瓦纳首都哈博罗内晴空万里，微风习习。位于首都北部的博农业和自然资源大学的农场里热闹非凡。近百人兴致勃勃地涌向黄澄澄的稻田，看着从未见过的稻谷人人脸上绽放着喜悦的笑容，有的则抱着刚刚收割的粒粒饱满、带有浓浓稻秆香味的稻谷拍照留念。

最引人瞩目的是博茨瓦纳共和国代总统措霍瓦内和中华人民共和国驻博茨瓦纳特命全权大使王雪峰正在挥镰割稻，现场照相机的咔咔声响个不停，欢笑声不断。这里正在举行的是由非洲农业有限公司和博茨瓦纳农业与自然资源大学共同举办的“节水抗旱稻试验田成功试种收割仪式”。

博代总统措霍瓦内、中国驻博大使王雪峰、博环境与旅游部长凯伦、博农业部代部长莫莱巴齐等嘉宾合影留念

博茨瓦纳农业部代部长莫莱巴齐、交通与公共工程部长莫拉莱夫妇、环境与旅游部长凯伦、2022年博茨瓦纳小姐穆丽飞及来自博农业与自然资源大学、博茨瓦纳商业协会、农业协会、非洲农业有限公司代表及节水耐旱稻项目组成员、政府官员、媒体代表等100余人出席了当天的活动。

博茨瓦纳代总统措霍瓦内

博茨瓦纳代总统措霍瓦内在发表讲话中表示，中国节水耐旱稻在博茨瓦纳的种植试验成功是国家农业发展的一个重要里程碑，这预示着博茨瓦纳正走向成为一个粮食自足国家，对国家保障粮食安全具有十分重要意义。措霍瓦内说，政府一直致力于农业发展，为农户提供多项扶持政策，支持创新和智慧农业引领博农业未来发展。

博茨瓦纳农业大学教授及团队考察稻田

措霍瓦内夸赞非洲农业有限公司与农业和自然资源大学之间的合作。他说，这不仅促进了博茨瓦纳在粮食自给和安全迈出一大步，同时还极大地促进大学学子们的技能发展。措霍瓦内同时表示，非洲农业有限公司是博茨瓦纳农业领域的引跑者，不但成功在博茨瓦纳建立YTO/BHERO拖拉机和农业机械组装厂，还与博茨瓦纳无人机技术中心合作推出了农业无人机，节水抗旱稻的试种成功是该公司为博茨瓦纳国家和人民在农业领域的又一重大贡献。

中国驻博茨瓦纳特命全权大使王雪峰

中国驻博茨瓦纳特命全权大使王雪峰代表中国驻博茨瓦纳使馆向博农业和自然资源大学与非洲农业有限公司成功试种节水抗旱稻表示祝贺，并感谢他们为项目所付出的辛勤努力与汗水。

王大使表示，农业一直是中博两国合作的重要领域，中方愿意同博方一道，积极推进，深化此领域合作。看到代表着中博两国友谊和合作的种子在博成功生根发芽非常高兴。

王雪峰大使同时表示，中方将根据习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议上宣布的中非合作“九项工程”，继续深化两国农业合作，分享中国在保障粮食安全方面的成功经验，帮助博茨瓦纳深入开展包括耐旱稻在内的粮食作物的科学研究，为博茨瓦纳积极应对气候变化，提高农业生产水平，早日实现粮食自给自足提供无私的援助。王大使说，未来将用实际行动为博茨瓦纳人民带来更多实实在在的福祉，希望在博茨瓦纳能看到中国节水耐旱稻在更广阔的土地上种植成功，收获更多优质的粮食。

农业部代部长莫勒巴兹

农业部代部长莫勒巴兹表示，回顾过去，博茨瓦纳的粮食主要以高粱、玉米和豆类为主。很高兴中国来的抗旱节水稻米加入博茨瓦纳土壤下蓬勃发展的粮食产品行列。希望有更多的农户与青年人加入种植旱稻的队伍中。

莫勒巴兹说，非农公司和博农大的合作和行动在博茨瓦纳农业领域具有历史意义，这样的成就值得全国人民为之喝彩。同时要向为此项目成功做出贡献的所有博茨瓦纳和中国的专家团队表示衷心的感谢。在此我要代表博茨瓦纳农业部承诺将全力支持该项目并呼吁全国人民参与节水抗旱稻的种植。

莫勒巴兹发言中特别赞扬非洲农业有限公司董事长南庚戌先生的伟大愿景和激情。他说，通过此项目我们看到了南庚戌先生为博茨瓦纳农业发展做出的卓越努力，南先生为确保博茨瓦纳粮食自给自足所做的贡献不会被忽视。该项目是博茨瓦纳农业大学学生们进步的灯塔，也是非洲农业有限公司让青年参与农业梦想的有效促进。

博茨瓦纳代总统措霍瓦内与环境与旅游部长凯伦品尝旱稻米饭

活动中，代总统措霍瓦内和来宾们品尝了现场烹制的香喷喷的旱稻米饭，一起分享在博茨瓦纳土地生长的稻米丰收的喜悦。

博茨瓦纳小姐穆丽飞品尝旱稻米饭

2022年博茨瓦纳小姐穆丽飞在品尝了旱稻米饭后啧啧称赞，她表示，“这是我第一次在稻田看到稻米，特别高兴，而旱稻米饭又香又软。”

博茨瓦纳代总统措霍瓦内与非洲农业有限公司董事长南庚戌合影

非洲农业有限公司董事长南庚戌向记者介绍，抗旱节水稻试验是从2020年开始的，经过两年来的不断试种最终确定上海市农业生物基因中心和安徽友鑫农业科技有限公司提供的3款抗旱稻米种子适合在博茨瓦纳种植。试种期间团队与上海市农业生物基因中心的刘灶长教授和安徽友鑫农业科技王文余董事长进行多次会议和交流，并得到了他们的耐心指导和大力支持。

南庚戌表示，由于博茨瓦纳降水量低、气候干旱，一般粮食作物很难在当地生长，玉米、高粱等农作物产量亦偏低，因此导致博国多数粮食蔬菜需进口。而受新冠疫情的影响，博国粮食短缺问题凸显。为此作为华人农业公司适时向博国政府提出了倡议并与博农业大学达成协议，即引进中国的先进农业种植技术和粮种以改变国家粮食现状，同时积极与国内相关机构取得联系，经过不懈努力，中国的节水抗旱稻最终在博试种成功。

非洲农业有限公司总经理穆罕默德向来宾们介绍说，除首都外，中国的节水抗旱稻的试种工作还将扩展到博国其他区域。未来公司还将在抗旱玉米、高粱等农作物方面进行尝试，真心希望来自中国的粮食尽早走上民众的餐桌，能够令博国实现粮食自给自足并有机会出口。

活动期间节水抗旱稻项目组，博茨瓦纳农业与自然资源大学教授向来宾介绍了整个研究和试种过程，并感谢中国专家的支持和协作。

博茨瓦纳国家电视台和博国政府社交媒体平台对活动进行了现场直播，博各主流报纸、电台、新华社、非洲华侨周报等当地媒体对活动进行了报道。

博国民众通过脸书平台对中国节水抗旱稻在博国试种成功表示热烈祝贺。民众纷纷在博国政府脸书平台留言，赞扬博茨瓦纳政府、农业和自然资源大学、非洲农业有限公司为国家农业发展做出的巨大贡献。

有民众留言说：

a 在博茨瓦纳试种稻米成功听起来就像梦一样，而现在梦已成真；

b 从未想过有一天博茨瓦纳能够收获属于自己的稻米，这是重要里程碑，是一件利农利民的大好事；

c 对热烈祝贺非洲农业有限公司和博农业大学为博茨人民解决粮食问题上创造了奇迹，这是大爱的表现；

d 试种旱稻是一个绝佳的创意，未来博茨瓦纳将会成为自力更生的国度。

非洲农业有限公司（African Agriculture (Pty) Ltd 简称非农公司或AA）成立于2010年，公司总部设在南部非洲博茨瓦纳共和国首都哈博罗内。

(责编：崔越、刘洁妍)