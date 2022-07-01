新华社阿布扎比7月1日电 7月1日，阿联酋总统穆罕默德在阿布扎比会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

杨洁篪向穆罕默德总统转达习近平主席的亲切问候。杨洁篪表示，中阿是全面战略伙伴，中方将阿联酋作为中东外交的优先方向。两国元首对双边关系的高度重视和战略引领为中阿关系发展发挥关键作用。今年以来，两国元首先后成功会晤、通话，为新时期中阿关系发展把舵领航。中方坚定支持阿方维护国家主权和安全，坚决反对任何干涉阿内政行径。中方高度赞赏阿方支持全球发展倡议和全球安全倡议，愿同阿方在这两项重大倡议下加强合作，共同为促进世界持久和平和长远发展作出积极贡献。期待双方加强“一带一路”倡议同“面向未来50年发展战略”对接，携手战胜疫情挑战，不断拓展民航、能源、金融、投资、基建等传统领域合作，并在一系列新领域打造更多合作亮点。

杨洁篪表示，中方愿同阿方加强在国际和地区事务中的沟通协调，深入开展南南合作，不断提升中国与阿拉伯国家集体合作水平，共同践行真正的多边主义，共同维护国际公平正义。

穆罕默德请杨洁篪转达对习近平主席的诚挚问候，热烈祝贺中国共产党成立101周年。穆罕默德表示，阿中两国拥有牢固政治互信和兄弟般的友谊，是国家间相互尊重和信任的典范。阿中特殊的全面战略伙伴关系具有非凡重要意义，是百年大计。阿方愿进一步深化双方发展战略对接和各领域合作，积极参与共建“一带一路”，着眼长远，为地区与国际和平发展贡献力量。

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